В Волчанске 7 раненых, в Донецкой области ракетным ударом повреждены многоэтажки: ситуация в регионах (ФОТО)

Войска РФ ночью 13 мая атаковали ракетами С-300 город Селидово Донецкой области, есть разрушения. Утром захватчики обстреляли село Инженерное Херсонской области, ранения получил 74-летний мужчина. В Волчанске Харьковской области в результате обстрелов пострадали семь человек.

Войска РФ атаковали более 30 населенных пунктов Харьковщины, семеро пострадавших

За сутки российские войска обстреляли более 30 населенных пунктов Харьковской области, сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

По его словам, за сутки ударов по Харькову не зафиксировано.

Враг обстрелял более 30 населенных пунктов, в том числе Липцы, Веселое, Нескучное, Старица, Заречное, Зеленый Яр, Гонтаревка, Томаховка, Юрченково, Волчанск.

Под авиационными ударами находились, в частности, Липцы, Нескучное, Старица.

В с. Малые Проходы Харьковского района в результате обстрела горел дом.

В Двуречной из-за обстрела из РСЗО поврежден один частный дом, ранена 46-летняя женщина.

В с. Липцы Харьковского района КАБ попал в коммунальное учебное заведение.

В Изюме в результате детонации боеприпаса ранен 69-летний мужчина.

12 мая в результате серии массированных обстрелов Волчанска из разных видов вооружения повреждены частные дома, пострадали семь человек.

Фото: пресс-служба Харьковской ОВА

Фото: пресс-служба Харьковской ОВА

Оккупанты 399 раз обстреляли Запорожскую область

За сутки захватчики 399 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 9 населенных пунктов, сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Враг нанес 5 авиационных ударов по Орехову и Малой Токмачке. 178 БпЛА разной модификации атаковали Красноднепровку, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку. 7 обстрелов из РСЗО накрыли Малую Токмачку и Роботино.

Еще 209 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Малой Токмачки, Роботиного, Вербового, Левадного, Малиновки.

Фото: Запорожская ОВА

За сутки поступило 2 сообщения о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

Враг ударил по 10 населенным пунктам Херсонской области

За прошедшие сутки российские захватчики нанесли удары по 10 населенным пунктам Херсонской области, сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.

По его словам, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Садовое, Станислав, Антоновка, Громадное, Берислав, Новоберислав, Михайловка, Львове, Ольгино и Херсон.

Также россияне нанесли ракетный удар по Высокопольской общине.

Повреждены четыре частных дома. Зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры и сотовую башню.

Утром в понедельник 13 мая российские войска обстреляли село Инженерное Херсонской области, сообщает Херсонская областная государственная администрация.

Под вражеский удар попал 74-летний мужчина, находившийся на улице. У него осколочное ранение ноги.

Пострадавшего в состоянии средней тяжести доставили в больницу, отметили в ОГА.

Россияне обстреляли приграничье Сумщины

Ночью и утром 13 мая войска РФ 5 раз обстреляли приграничные территории и населенные пункты Белопольской и Краснопольской общин Сумской области.

Об этом в Facebook сообщает Сумская областная военная администрация.

«Ночью и утром россияне совершили 5 обстрелов приграничных территорий и населённых пунктов Сумской области. Зафиксировано 24 взрыва. Обстрелам подверглись Белопольская и Краснопольская общины», - говорится в сообщении.

По Краснопольской общине армия РФ ударила из артиллерии, зафиксированы 12 взрывов.

Россияне обстреляли Белопольскую общину из РСЗО (8 взрывов), минометов (3 взрыва) и атаковали FPV-дроном (1 взрыв).

Оккупанты ударили ракетами по Селидову в Донецкой области

Войска РФ ночью 13 мая атаковали ракетами С-300 город Селидово Донецкой области.

Об этом сообщает Селидовская городская военная администрация.

"Приблизительно в 01:20 российские войска обстреляли г. Селидово ракетами С-300. В результате обстрела повреждены многоэтажные жилые дома и учебное заведение", - говорится в сообщении.