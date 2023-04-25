Компания OpenAI запатентует товарный знак GPT

Компания OpenAI, разработавшая чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, подала заявку на регистрацию товарного знака "GPT". Такую информацию сообщило издание TechCrunch.

Соответствующие действия OpenAI были вызваны тем, что другие компании-конкуренты пытаются получить такой патент.

OpenAI подала заявку на регистрацию товарного знака в декабре 2022 года. В марте компания призвала Управление по патентам и товарным знакам США ускорить процесс, ссылаясь на множество нарушений и контрафактных программ, которые начинают появляться. Тогда Управление просьбы компании отклонило, объяснив это тем, что юристы OpenAi не уплатили взнос и не предоставили документы, обосновывающие запрос компании.

Для получения решения от Управления по патентам и товарным знакам США потребуется до 5 месяцев. Впрочем, гарантии получения патента компанией, по мнению экспертов, нет.

Например, OpenAI может встретить сопротивление, учитывая, что "T" в GPT (Generative Pre-trained Transformer) означает "Transformer", которое является названием архитектуры нейронной сети, которую исследователи из Google впервые обнародовали в 2017 году и получила широкое использование.

Напомним, в феврале Meta анонсировала языковую модель на основе искусственного интеллекта.

В апреле стало известно, что Илон Маск создал компанию, конкурирующую с разработчиками ChatGPT.

Также китайский интернет-гигант Alibaba представил свою генеративную модель искусственного интеллекта под названием Tongyi Qianwen.

Правительство Великобритании выделило £100 на разработку собственного искусственного интеллекта.

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