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Категорія
ІТ та Телеком
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Компанія OpenAI запатентує товарний знак GPT

патент openai chatgpt
Компанія OpenAI, яка розробила чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT, подала заявку на реєстрацію товарного знаку "GPT". Фото:  ua.depositphotos.com

Компанія OpenAI, яка розробила чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT, подала заявку на реєстрацію товарного знаку "GPT". Таку інформацію повідомило видання TechCrunch

Відповідні дії компанії OpenAI були спричинені тим, що інші компанії-конкуренти намагаються отримати такий патент.

Як зазначає видання, OpenAI подала  заявку на реєстрацію товарного знаку в грудні 2022 року. В березні компанія закликала Управління з патентів та товарних знаків США пришвидшити процес, посилаючись на “безліч порушень і контрафактних програм”, які починають з’являтися. Тоді Управління прохання компанії відхилило, пояснивши це тим, що юристи OpenAi не сплатили внесок і не надали документи, які обґрунтовують запит компанії.

Щоб отримати рішення від Управління з патентів та товарних знаків США, знадобиться до 5 місяців. Втім гарантії отримання патенту компанією, на думку експертів, немає.

Наприклад,OpenAI може зустріти опір, враховуючи, що "T" у GPT(Generative Pre-trained Transformer) означає "Transformer", що є назвою архітектури нейронної мережі, яку дослідники з Google вперше оприлюднили в 2017 році та яка набула широкого використання.

Нагадаємо, в лютому Meta анонсувала мовну модель на основі штучного інтелекту.

В квітні стало відомо, що Ілон Маск створив компанію, яка конкуруватиме з розробниками ChatGPT.

  Також китайський інтернет-гігант Alibaba представив свою генеративну модель штучного інтелекту під назвою Tongyi Qianwen.  

Уряд Великої Британії виділив £ 100 на розробку власного штучного інтелекту. 

  Фото:  ua.depositphotos.com

Автор:
Альона Чернецька