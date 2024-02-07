Компанія Grammarly скоротить близько 230 членів глобальної команди, в тому числі і в Україні

В межах реструктуризації бізнесу буде скорочено близько 230 членів глобальної команди Grammarly, або 21% співробітників. 37 з них — українські спеціалісти, що теж становить 21% команди.

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Про це повідомляє DOU.

У компанії зазначили, що скорочення торкнеться співробітників з різних функцій та локацій. Фахівці в Україні отримають компенсацію у розмірі шістьох місячних зарплат, додаткові виплати для покриття медичного страхування і сервісів допомоги під час зміни роботи (кар’єрний коучинг та інші). Крім того, вони зможуть залишити собі ноутбуки й іншу техніку, видану компанією.

Згідно з повідомленням, ця реструктуризація не пов’язана з необхідністю оптимізації витрат - бізнес Grammarly залишається прибутковим і продовжує зростати. Щоб ухвалити сьогоднішнє рішення, компанія проаналізувала організаційну структуру та поточні навички команд через призму стратегії компанії.

"Поглиблюючи наші інвестиції у технології штучного інтелекту, ми потребуватимемо іншої комбінації здібностей та компетенцій. Також нам необхідно здійснити організаційний редизайн, щоб покращити якість і швидкість співпраці. Це, зокрема, означає необхідність реструктуризації ролей та об’єднання певних команд у межах однієї локації", — пояснили у компанії.

У Grammarly нагадали, що за останні п’ять років її команда збільшилася з 200 до 1000 співробітників.

Довідка:

Компанія Grammarly – заснована в Україні у 2009 році онлайн-платформа на основі штучного інтелекту. Її засновники – Олексій Шевченко, Максим Литвин та Дмитро Лідер. Платформа створена для допомоги у спілкування англійською мовою і підвищує якість письмового спілкування, даючи різні рекомендації.

Щодня Grammarly користуються 30 мільйонів людей. Серед великих клієнтів – компанії Zoom, Cisco та Dell. Сервіс працює за підпискою, але базові функції доступні безкоштовно.

Про скорочення штату оголосила не тільки Grammarly, а й інші світові компанії. Зокрема, найбільший банк Німеччини Deutsche Bank оголосив про скорочення 3500 робочих місць, концерн Bosch запланував скорочення 1200 робочих місць до кінця 2026 року, а Google витратив декілька мільярдів доларів на звільнення людей у 2023 році.

Фото: ua.depositphotos.com