Найбільший банк Німеччини скоротить 3500 робочих місць

Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank оголосив про скорочення 3500 робочих місць з метою зменшення витрат і підвищення прибутковості.

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Про це повідомило агентство Reuters.

У заяві Deutsche Bank йдеться, що банк також викупить акції та виплатить дивіденди акціонерам на суму понад €1,6 млрд протягом першого півріччя.

3500 робочих місць – це приблизно 4% від глобальної робочої сили Deutsche Bank, що налічує близько 90 тисяч працівників. Звільнення в основному торкнуться співробітників бек-офісу.

Reuters зазначає, що ця новина з'явилася після того, як найбільший банк країни повідомив про 30% падіння прибутку у 4 кварталі 2023 року. Це перевершило очікування аналітиків і стало поворотним моментом для банку.

Після масштабної реорганізації у 2019 році з метою зменшення залежності від нестабільного інвестиційного банку, Deutsche Bank стикнувся з труднощами, зокрема, щодо інтеграції підрозділу Postbank. Роздрібний підрозділ банку привернув увагу регуляторів, але все одно він залишається важливою складовою дохідної частини банку.

Навіть при зменшенні квартального прибутку на 30%, чистий прибуток Deutsche Bank для акціонерів становить €1,26 млрд, що перевищило очікування аналітиків. Прибуток банку за рік у розмірі €4,21 млрд також перевищив прогнози. Це вже 14-й квартал поспіль і 4-й рік поспіль прибутку, що говорить про стійке фінансове відновлення банку.

Нагадаємо, у січні про скорочення штату заявили компанії Google та Bosch. У випадку з Google це відбулося на тлі планового скорочення витрат та збільшення тиску від компаній Microsoft та OpenAI, які роблять ставку на впровадження технології штучного інтелекту, а концерн Bosch запланував звільнення співробітників через значно повільніший, ніж очікувалося, розвиток повністю автоматизованого водіння.

Фото: ua.depositphotos.com