Крупнейший банк Германии сократит 3500 рабочих мест

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank объявил о сокращении 3500 рабочих мест с целью уменьшения издержек и повышения доходности.

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Об этом сообщило агентство Reuters.

В заявлении Deutsche Bank говорится, что банк также выкупит акции и выплатит дивиденды акционерам на сумму свыше €1,6 млрд в течение первого полугодия.

3500 рабочих мест – это примерно 4% от глобальной рабочей силы Deutsche Bank, насчитывающей около 90 тысяч работников. Увольнения в основном коснутся сотрудников бэк-офиса.

Reuters отмечает, что эта новость появилась после того, как крупнейший банк страны сообщил о 30% падении прибыли в 4 квартале 2023 года. Это превзошло ожидания аналитиков и стало поворотным моментом для банка.

После масштабной реорганизации в 2019 году с целью уменьшения зависимости от нестабильного инвестиционного банка, Deutsche Bank столкнулся с трудностями, в частности, по интеграции подразделения Postbank. Розничное подразделение банка привлекло внимание регуляторов, но все равно оно остается важной составляющей доходной части банка.

Даже при уменьшении квартальной прибыли на 30% чистая прибыль Deutsche Bank для акционеров составляет €1,26 млрд, что превысило ожидания аналитиков. Прибыль банка за год в размере €4,21 млрд также превысила прогнозы. Это уже 14-й квартал подряд и 4-й год подряд прибыли, что говорит об устойчивом финансовом восстановлении банка.

Напомним, в январе о сокращении штата заявили компании Google и Bosch. В случае с Google это произошло на фоне планового сокращения затрат и увеличения давления от компаний Microsoft и OpenAI, которые делают ставку на внедрение технологии искусственного интеллекта, а концерн Bosch запланировал увольнение сотрудников из-за значительно более медленного, чем ожидалось, развития полностью автоматизированного вождения.

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