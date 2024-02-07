Компания Grammarly сократит около 230 членов глобальной команды, в том числе в Украине

В рамках реструктуризации бизнеса будут сокращены около 230 членов глобальной команды Grammarly, или 21% сотрудников. 37 из них – украинские специалисты, что тоже составляет 21% команды.

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Об этом сообщает DOU.

В компании отметили, что сокращение коснется сотрудников разных функций и локаций. Специалисты в Украине получат компенсацию в размере шести месячных зарплат, дополнительные выплаты для покрытия медицинского страхования и сервисов помощи при смене работы (карьерный коучинг и другие). Кроме того, они смогут оставить себе ноутбуки и другую технику, выданную компанией.

Согласно сообщению, эта реструктуризация не связана с необходимостью оптимизации затрат – бизнес Grammarly остается прибыльным и продолжает расти. Чтобы принять решение, компания проанализировала организационную структуру и текущие навыки команд через призму стратегии компании.

"Углубляя наши инвестиции в технологии искусственного интеллекта, мы будем нуждаться в другой комбинации способностей и компетенций. Также нам необходимо осуществить организационный редизайн, чтобы улучшить качество и скорость сотрудничества. Это, в частности, означает необходимость реструктуризации ролей и объединение определенных команд в рамках одной локации", – объяснили в компании.

В Grammarly напомнили, что за последние пять лет ее команда увеличилась с 200 до 1000 сотрудников.

Справка:

Компания Grammarly – основанная в Украине в 2009 году онлайн-платформа на основе искусственного интеллекта. Ее основатели – Алексей Шевченко, Максим Литвин и Дмитрий Лидер. Платформа создана для помощи в общении на английском языке и повышает качество письменного общения, давая разные рекомендации.

Ежедневно Grammarly пользуется 30 миллионов человек. Среди крупных клиентов – компании Zoom, Cisco и Dell. Сервис работает по подписке, но базовые функции доступны бесплатно.

О сокращении штата объявила не только Grammarly, но и другие мировые компании. В частности, крупнейший банк Германии Deutsche Bank объявил о сокращении 3500 рабочих мест, концерн Bosch запланировал сокращение 1200 рабочих мест к концу 2026 года, а Google потратил несколько миллиардов долларов на увольнение людей в 2023 году.

Фото: ua.depositphotos.com