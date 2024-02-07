Куда уходят деньги. Какие технологии ИИ интересуют инвесторов в 2024 году

Какие инвестиции готов вкладывать мир в проекты, использующие искусственный интеллект (ИИ)? В каких направлениях технологии ИИ обладают наибольшим потенциалом для развития? Готовы ли иностранные инвесторы вкладывать деньги в украинские технологические проекты? Редакция Delo.ua рассказывает об основных трендах на рынке венчурных инвестиций.

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Как в мире меняется заинтересованность инвесторов в ИИ

В последние годы инвестирование в проекты, реализуемые с использованием искусственного интеллекта, значительно увеличилось, рассказал Investment Director в Horizon Capital Денис Сичков во время мероприятия IT Meets, которое состоялось в Киеве в начале февраля. В частности, с 2020 года объем частных инвестиций удвоился. Ожидается, что объемы инвестирования в проекты с привлечением ИИ еще удвоятся к 2025 году.

"В целом объем частного инвестирования может превысить $150 млрд в год. Надо понимать, что это не сумма сделок в рамках инвестирования в новые проекты. А это инвестиции, в том числе в R&D , которые производят крупные компании. Например, Microsoft может вкладывать средства в развитие технологий.Таким образом, капитализация таких известных технологических компаний, как Google, Meta или Amazon, - растет", - объясняет Сичков.

Эти прогнозы подтверждают исследование Goldman Sachs. Аналитики компании проанализировали количество звонков инвесторов. Это когда публичные компании публикуют свою отчетность, а затем проводят открытые звонки с инвесторами, инвестиционными аналитиками и рассказывают о ключевых результатах за последний квартал или год.

"Аналитики Goldman Sachs анализировали, сколько времени на протяжении таких звонков упоминался искусственный интеллект. Если в начале 2010 года этот термин отсутствовал, то по состоянию на конец 2019 года уже 18% таких разговоров занимала тема ИИ. То есть, каждая пятая компания обсуждала тренды искусственного интеллекта", - отмечает Сичков.

Какое влияние ИИ будет иметь на глобальную экономику

Инвесторы готовы вкладывать средства в развитие искусственного интеллекта, говорит Денис Сичков. Почему? Ответ прост: в будущем такие разработки приведут к значительному росту производительности людей и улучшению качества жизни, а это потенциальный источник доходов для инвесторов.

Динамика инвестиции в ИИ. Источник: Horizon Capital Рост интереса к ИИ. Источник: Horizon Capital Сектор ИИ может достигнуть 2% ВВП США. Источник: Horizon Capital В будущем ИИ будет иметь большую дополнительную ценность. Источник: Horizon Capital

Эксперт отмечает: по оценкам аналитиков Goldman Sachs, в долгосрочном горизонте инвестиции в ИИ будут превышать 2% ВВП США. В других странах этот объем будет несколько меньше. С большой вероятностью, такое финансирование будет направлено на развитие софтверной составляющей.

Аналитики McKinsey посчитали, какую дополнительную ценность будет иметь искусственный интеллект в долгосрочной перспективе в разных секторах экономики. В частности:

в розничной торговле,

в здравоохранении,

в финансовом секторе

"Общий объем добавленной стоимости превышает $3 трлн. То есть в McKinsey видят большой потенциал в инвестициях в проекты по ИИ", - обращает внимание Сичков.

Какие деньги инвесторы готовы вкладывать в развитие ИИ

Среди инвесторов пока достаточно популярна тема генеративного искусственного интеллекта. В частности, в 2023 году в это направление было проинвестировано около $30 млрд, говорит Денис Сичков.

"В 2023 году инвестирование в генеративное ИИ прыгнуло в 3,7 раза относительно 2022 года. Логично, что это привело и к росту среднего чека", - акцентирует эксперт.

Для понимания: в 2022 году средний размер сделки составлял $9 млн по всему рынку венчурных инвестиций, а в генеративные ИИ вкладывали в 4 раза больше – $42 млн. Это значит, что на рынке венчурных инвестиций генеративный ИИ является драйвером роста инвестиций.

"Около 2/3 всех соглашений касаются инвестирования в проекты на ранней стадии. Ключевыми рынками для таких инвестиций являются США и Азия". Денис Сичков Investment Director в Horizon Capital

Рынок венчурного капитала. Источник: Horizon Capital Финансирование искусственного интеллекта. Источник: Horizon Capital Венчурные соглашения по ИИ. Источник: Horizon Capital Средний чек сделок в ИИ. Источник: Horizon Capital Динамика появления компаний-единорогов. Источник: Horizon Capital На какой стадии инвестируют в ИИ. Источник: Horizon Capital Как инвестируют в ИИ в разных регионах. Источник: Horizon Capital

Важно, что популярность ИИ мотивирует ИТ-предпринимателей создавать много новых проектов. Сейчас инвестор имеет возможность искать и выбирать наиболее перспективные идеи. При отборе инвестиционные фонды особенно тщательно присматриваются к таким характеристикам ИИ проектов, как экономическая целесообразность и практическое применение будущей технологии.

"Многие айти-предприниматели мечтают о том, что их идеи в результате станут единорогами . Но таких стартапов становится меньше, потому что рынок стал более критичен к новым проектам, а требования, в частности, к качеству, существенно увеличились", - акцентирует Сичков.