OpenAI може піти з ринку ЄС, якщо не відповідатиме майбутнім нормам

В ЄС завершують розробку нових правил щодо штучного інтелекту, але вони викликають занепокоєння у генерального директора OpenAI Сема Альтмана. Він попередив, що компанія може припинити надавати послуги на європейському ринку у відповідь на регулювання ШІ.

Регулятов значно розширив умови контролю в останні місяці, щоб включити нові зобов’язання для розробників великомасштабних систем штучного інтелекту, які забезпечують такі сервіси, як ChatGPT і DALL-E від OpenAI, повідомляє Тhe Verge.

"Ми спробуємо виконати вимоги, але якщо ми не зможемо їх виконати, ми припинимо роботу", — сказав Альтман.

За його словами, компанія непокоїться, що такі системи, як ChatGPT повинні відповідати ряду вимог безпеки та прозорості. Проте в компанії не певні, що зможуть виконати ці вимоги через технічні обмеження.

Видання повідомляє, що окрім технічних проблем, розкриття інформації, яке вимагається відповідно до Закону ЄС про штучний інтелект, також становить потенційну бізнес-загрозу OpenAI.

Одне з положень у поточному проекті вимагає від розробників базових моделей розкривати деталі дизайну своєї системи (включаючи необхідну обчислювальну потужність, час навчання та іншу відповідну інформацію, пов’язану з розміром і потужністю моделі) і надавати зведення даних, захищених авторським правом.

Раніше OpenAI ділився такою інформацією, але припинив це робити, оскільки його інструменти ставали все більш комерційно цінними. Пізніше в компанії повідомили, що зробили помилку, розкривши так багато інформації в минулому, і що тримати в таємниці таку інформацію є необхідним, щоб уникнути копіювання її роботи конкурентами.

Нагадаємо, лідери країн “Великої сімки” під час саміту в Японії закликали до розробки і ухвалення міжнародних технічних стандартів для штучного інтелекту, а депутати Європарламенту підтримали широкий набір правил, які увійдуть до європейського закону про штучний інтелект.

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