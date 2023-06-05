В ЕС требуют маркировать весь контент, произведенный искусственным интеллектом

Компании, разворачивающие генеративные инструменты искусственного интеллекта, такие как ChatGPT и Bard, которые могут генерировать дезинформацию, должны обозначать такой контент как часть своих усилий по борьбе с фейковыми новостями.

Об этом заявила заместитель председателя Еврокомиссии Вера Йоурова, пишет Reuters.

Отмечается, что в ЕС растет обеспокоенность по поводу возможного злоупотребления технологией искусственного интеллекта и вероятности того, что злоумышленники и даже правительства могут использовать ее для получения дезинформации.

"Подписанты, интегрирующие искусственный интеллект в свои сервисы, такие как Bingchat для Microsoft, Bard для Google, должны обеспечить необходимые гарантии, чтобы эти сервисы не могли использоваться злоумышленниками для создания дезинформации", - сказала Йоурова.

Она добавила, что подписанты, имеющие сервисы с потенциалом для распространения дезинформации, созданной искусственным интеллектом, должны в свою очередь ввести технологию для распознавания такого контента и четкого обозначения для пользователей.

Такие компании, как Google, Microsoft и Meta Platforms, которые подписали Кодекс практики ЕС по борьбе с дезинформацией, должны сообщить о мерах, предпринятых ими до июля, сказала Юрова.

Она также предупредила Twitter, который на прошлой неделе вышел из Кодекса практики ЕС, что социальную сеть ждет тщательная проверка.

"Выйдя из Кодекса, Twitter привлек много внимания, и его действия и соответствие законодательству ЕС будут тщательно и срочно проверены", - сказала Йоурова.

Заметим, в ЕС завершают разработку новых правил по искусственному интеллекту, но они вызывают беспокойство у генерального директора OpenAI Сэма Альтмана. Он предупредил, что компания может прекратить оказывать услуги на европейском рынке в ответ на регулирование ИИ.

Ранее депутаты Европарламента поддержали широкий набор правил, которые войдут в европейский закон об искусственном интеллекте.

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