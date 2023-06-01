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Австралия планирует законодательно регулировать искусственный интеллект
Австралийское правительство объявило о своих планах по регулированию искусственного интеллекта (ИИ), включая запрет фейков и реалистичного, ложного контента из-за обеспокоенности злоупотреблением технологией.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что на встрече с топ-менеджерами компаний искусственного интеллекта правительство Австралии заявило о планах регулировать эту сферу.
"Очевидно, что в обществе существует обеспокоенность по поводу того, не опережает ли технология сама себя. Поэтому правительства должны играть решающую роль в признании рисков и установлении ограничений", - сказал министр промышленности и науки Австралии Эд Гусич.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Австрийские политики все чаще слышат призывы к тому, чтобы приравнять ИИ к рискам, связанным с пандемиями и ядерной войной, так как эта технология создает поток материалов, вводящих в заблуждение общественность.
Также Австралия была одной из первых стран, начавшей регулировать ИИ, представив добровольную этическую систему в 2018 году.
Но, как отметил Гусич, в законах об авторском праве, конфиденциальности и защите прав потребителей все еще остаются пробелы. Поэтому правительство стремится обеспечить соответствие своей правовой базы поставленным целям, учитывая быстрое развитие сектора искусственного интеллекта.
В прошлом месяце европейские законодатели шагнули к принятию закона о регулировании ИИ. Это может стать первым в мире всеобъемлющим законом об ИИ и служить примером для стран с развитой экономикой.
По словам Гусича, Австралия также рассматривает возможность запрещения высокорисковых элементов ИИ.
Заметим, лидеры стран Большой семерки во время саммита в Японии призвали к разработке и принятию международных технических стандартов для искусственного интеллекта.
Источник фото: ua.depositphotos.com