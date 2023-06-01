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Австралія планує законодавчо регулювати штучний інтелект
Австралійський уряд оголосив про свої плани щодо регулювання штучного інтелекту (ШІ), включаючи заборону фейків та реалістичного, неправдивого контенту через стурбованість зловживанням технологією.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що на зустрічі з топменеджерами компаній штучного інтелекту уряд Австралії заявив про плани регулювати цю сферу.
"Очевидно, що в суспільстві існує занепокоєння щодо того, чи не випереджає технологія саму себе. Тому уряди повинні відігравати вирішальну роль у визнанні ризиків і встановленні обмежень", - сказав міністр промисловості та науки Австралії Ед Гусіч.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Австрійські політики все частіше чують заклики до того, щоб прирівняти ШІ до ризиків, пов'язаних із пандеміями і ядерною війною, так як ця технологія створює потік матеріалів, які вводять в оману громадськівсть.
Також Австралія була однією з перших країн, яка почала регулювати ШІ, представивши добровільну етичну систему у 2018 році.
Але як зазначив Гусіч, в законах про авторське право, конфіденційність та захист прав споживачів все ще залишаються прогалини. Тому уряд прагне забезпечити відповідність своєї правової бази поставленим цілям з огляду на швидкий розвиток сектора штучного інтелекту.
Минулого місяця європейські законодавці зробили крок до прийняття закону про регулювання ШІ. Це може стати першим у світі всеосяжним законом про ШІ та послужити прикладом для країн з розвиненою економікою.
За словами Гусіча, Австралія також розглядає можливість заборони високоризикових елементів ШІ.
Зауважимо, лідери країн “Великої сімки” під час саміту в Японії закликали до розробки і ухвалення міжнародних технічних стандартів для штучного інтелекту.
Джерело фото: ua.depositphotos.com