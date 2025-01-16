Комітет Ради пропонує дозволити бронювання працівників малих фермерських господарств

Комітет аграрної та земельної політики Верховної Ради ініціював пропозицію щодо внесення змін до законодавства, аби фермерські господарства з площею оброблюваної землі до 500 га могли бронювати працівників, які підлягають мобілізації.

Про це повідомила пресслужба комітету.

Зазначається, що під час засіданні аграрного комітету, експерти наголосили на стратегічному значенні аграрного сектору для економіки України та забезпечення продовольчої безпеки, особливо в умовах війни.

"Аграрний сектор не лише є стратегічною галуззю, що постачає продовольство на внутрішні та міжнародні ринки, але й забезпечує робочі місця для великої частини сільського населення", - йдеться в повідомленні.

Проте, внаслідок мобілізації виникло серйозне питання щодо дефіциту трудових ресурсів на селі, що створює загрозу для виконання завдань із забезпечення продовольчої безпеки держави, стабільних валютних надходжень від експорту агропродукції та належного проведення весняної посівної кампанії 2025 року.

Що пропонується

Комітет одноголосно підтримав звернення до Уряду з пропозицією переглянути критерії бронювання військовозобов'язаних для фермерських господарств. Зокрема, пропонується:

Надати можливість бронювання персоналу для господарств із площею менше 500 га;

Зменшити поріг вимог до кількості працівників і поголів’я худоби, враховуючи сезонні потреби;

Вести облік відповідності фермерських господарств новим критеріям з моменту впровадження законодавчих змін, а не за останній календарний квартал.

Повідомляється, що такі зміни дозволять оперативніше реагувати на виклики війни та забезпечити стабільність сільськогосподарського виробництва.

Окремо в комітеті акцентували увагу на потребі забезпечення продовольства для Збройних сил України. Збереження кадрового потенціалу у фермерських господарствах сприятиме виконанню цього завдання, а також допоможе підтримувати тваринницький комплекс у належному стані.

Додамо, уряд спростив порядок бронювання працівників для критично важливих підприємств. Відповідні зміни Кабінет Міністрів ухвалив 29 листопада, запровадивши низку важливих нововведень.