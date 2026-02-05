Запланована подія 2

В Україні збільшили виплати для родин загиблих та зниклих безвісти військових

З 1 березня 2026 року в Україні зросте адресна допомога для родин захисників і захисниць, які віддали життя або зникли безвісти, захищаючи Україну від російської агресії.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Збільшуємо мінімальні пенсійні виплати для членів сімей загиблих та зниклих безвісти захисників. Держава має підтримувати родини тих, хто віддав життя за захист Батьківщини", - наголосила очільниця уряду.  

За її словами, мінімальна пенсійна виплата на кожного непрацездатного члена сім’ї, з числа батьків, дружин, чоловіків на одну дитину полеглих захисників і захисниць, та дитині, загиблого захисника чи захисниці, якому замість пенсії призначено державну допомогу, становитиме не менше ніж 12 810 грн на людину.

Сьогодні для них мінімальна виплата становить 7 800 грн.

Також Свириденко зауважила, що зросте мінімальна пенсійна виплати для сімей, де пенсія або державна соціальна допомога призначені на двох і більше членів родини загиблого захисника чи захисниці, крім непрацездатних батьків, дружини чи чоловіка. У таких випадках виплата має бути не менше ніж 10 020 грн на кожного члена сім’ї, замість чинних 6 100 грн.

Прем’єр-міністерка проінформувала, що з 1 березня наступного 2027 року ці розміри щороку індексуватимуть.

Також сім’ї загиблих захисників отримують одноразову грошову допомогу у розмірі 15 млн гривень.

Нагадаємо, кожен військовослужбовець ЗСУ має право на одноразову грошову допомогу для вирішення соціально-побутових питань. У 2026 році правила нарахування та підстави для виплат чітко регламентовані Міноборони, щоб підтримка вчасно доходила до тих, хто її найбільше потребує.

Автор:
Світлана Манько