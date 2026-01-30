Запланована подія 2

Читать на русском

В Україні розпочинають перевірку грошового забезпечення військових: що відомо

війна, ЗСУ, техніка
Рахункова палата в рамках аудиту перевіряє грошове забезпечення військових

Рахункова палата розпочала аудит відповідності грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба відомства.

Пріоритетна перевірка

Зазначається, що ця перевірка належить до пріоритетних напрямів діяльності інституції з огляду на значний обсяг бюджетних видатків, що спрямовуються на грошове забезпечення військовослужбовців, а також на звернення громадян щодо недосконалості порядку нарахування та виплати відповідних коштів, у тому числі одноразової грошової допомоги.

У Рахунковій палаті наголошують, що питання грошового забезпечення військовослужбовців має важливе соціальне значення, оскільки безпосередньо впливає на рівень соціального захисту військових, членів їхніх сімей, у тому числі сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, а також на довіру суспільства до держави в умовах воєнного стану.

Повідомляється, що аудит спрямований на забезпечення законності використання бюджетних коштів у цій сфері, підвищення прозорості та підзвітності фінансування виплат військовослужбовцям, а також запобігання порушенням їхніх соціальних прав.

Що передбачає аудит

У межах контрольного заходу аудитори оцінять:

  • дотримання вимог законодавства та нормативно-правових актів під час планування, призначення, нарахування та виплати грошового забезпечення військовослужбовцям; 
  • здатність системи внутрішнього контролю Міністерство оборони України забезпечувати законність, своєчасність і повноту виконання соціальних зобов’язань перед військовослужбовцями. 
  • відповідність практики здійснення виплат установленим умовам і підставам, зокрема щодо виплати одноразової грошової допомоги.

Як формується грошове забезпечення військових

Міністерство оборони України роз’яснило структуру щомісячного грошового забезпечення військовослужбовців та порядок нарахування “бойових” виплат.

Основне забезпечення включає посадові оклади, оклади за звання та надбавку за вислугу років, додаткові виплати залежать від умов служби, кваліфікації та виконуваних завдань. 

Основні види бойових виплат для військовослужбовців:

  • 100 000 грн – надається тим, хто безпосередньо бере участь у бойових діях на лінії зіткнення, виконує завдання з вогневого ураження противника або здійснює польоти/службу моряків у районах ведення бойових дій. Сума нараховується пропорційно дням виконання завдань.
  • 50 000 грн – виплачується керівному складу та штабам, які здійснюють оперативне управління підрозділами на лінії зіткнення.
  • 30 000 грн – призначається військовим, які виконують бойові або спеціальні завдання відповідно до бойових наказів, навіть якщо не перебувають безпосередньо на "нулі", але діють у визначених районах ведення бойових дій або виконують завдання з ППО та забезпечення.
  • 70 000 грн – одноразова винагорода за сумарно виконані 30 днів бойових завдань на "нулі" або на території противника.

Нагадаємо, кожен військовослужбовець ЗСУ має право на одноразову грошову допомогу для вирішення соціально-побутових питань. У 2026 році правила нарахування та підстави для виплат чітко регламентовані Міноборони, щоб підтримка вчасно доходила до тих, хто її найбільше потребує.

Автор:
Світлана Манько