В Украине начинают проверку денежного довольствия военных: что известно

Счетная палата начала аудит соответствия денежного довольствия военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Приоритетная проверка

Отмечается, что эта проверка относится к приоритетным направлениям деятельности института с учетом значительного объема бюджетных расходов, которые направляются на денежное обеспечение военнослужащих, а также обращения граждан относительно несовершенства порядка начисления и выплаты соответствующих средств, в том числе единовременной денежной помощи.

В Счетной палате подчеркивают, что вопрос денежного довольствия военнослужащих имеет важное социальное значение, поскольку непосредственно влияет на уровень социальной защиты военных, членов их семей, в том числе семей погибших (умерших) военнослужащих, а также на доверие общества к государству в условиях военного положения.

Сообщается, что аудит направлен на обеспечение законности использования бюджетных средств в этой сфере, повышение прозрачности и подотчетности финансирования выплат военнослужащим, а также предотвращение нарушений их социальных прав.

Что предполагает аудит

В рамках контрольного мероприятия аудиторы оценят:

  • соблюдение требований законодательства и нормативно-правовых актов при планировании, назначении, начислении и выплате денежного довольствия военнослужащим;
  • способность системы внутреннего контроля Министерство обороны Украины обеспечивать законность, своевременность и полноту выполнения социальных обязательств перед военнослужащими.
  • соответствие практики осуществления выплат установленным условиям и основаниям, в частности, по выплате единовременного денежного пособия.

Как формируется денежное обеспечение военных

Министерство обороны Украины разъяснило структуру ежемесячного денежного довольствия военнослужащих и порядок начисления "боевых" выплат.

Основное обеспечение включает должностные оклады, оклады за звание и прибавку за выслугу лет, дополнительные выплаты зависят от условий службы, квалификации и выполняемых задач.

Основные виды боевых выплат для военнослужащих:

  • 100 000 грн   – предоставляется тем, кто непосредственно участвует в боевых действиях на линии столкновения, выполняет задачи по огневому поражению противника или совершает полеты/службу моряков в районах ведения боевых действий. Сумма начисляется пропорционально дням выполнения заданий.
  • 50 000 грн   – выплачивается руководящему составу и штабам, осуществляющим оперативное управление подразделениями на линии столкновения.
  • 30 000 грн   – назначается военным, которые выполняют боевые или специальные задания в соответствии с боевыми приказами, даже если не находятся непосредственно на "нуле", но действуют в определенных районах ведения боевых действий или выполняют задачи по ПВО и обеспечению.
  • 70 000 грн   – единовременное вознаграждение за суммарно выполненные 30 дней боевых задач на "нуле" или на территории противника.

Напомним, каждый военнослужащий ВСУ имеет право на единовременную денежную помощь для решения социально-бытовых вопросов. В 2026 году правила начисления и основания для выплат четко регламентированы Минобороны, чтобы поддержка вовремя доходила до тех, кто в ней больше всего нуждается.

Автор:
Светлана Манько