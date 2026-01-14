- Категория
От должностных окладов до "боевых" выплат: как формируется денежное довольствие военных
Министерство обороны Украины разъяснило структуру ежемесячного денежного довольствия военнослужащих и порядок начисления "боевых" выплат. Основное обеспечение включает должностные оклады, оклады за звание и прибавку за выслугу лет, дополнительные выплаты зависят от условий службы, квалификации и выполняемых задач.
О выплатах украинским военным
Денежное обеспечение военнослужащих – это гарантированная государством система выплат, которая определяется законодательством и зависит от должности, воинского звания, продолжительности службы, условий ее прохождения и характера выполняемых задач. Структура и размер выплат формируются на основе особенностей военной службы и состоят из основной и дополнительной составляющих.
Основные выплаты
- Должностный оклад – зависит от штатного поста военного.
- Оклад по воинскому званию – фиксированная сумма в соответствии с присвоенным званием (солдат, сержант, офицер и т.п.).
- Надбавка за выслугу лет – процентная надбавка, которая растет со стажем службы (от 5% до 50% сумм должностного оклада, оклада по званию и других надбавок).
Дополнительные стимулирующие и компенсационные выплаты
Эти выплаты зависят от специфики службы, квалификации и условий труда:
- Надбавка за особенности прохождения службы: одна из ключевых составляющих, размер которой составляет не менее 65% должностного оклада, оклада по званию и надбавки за выслугу.
- Прибавка за службу в условиях режимных ограничений : допуск к государственной тайне.
- Прибавка за квалификацию: классность.
- Премия: ежемесячная выплата, которая зависит от личного взноса военного в общие результаты службы и соблюдения дисциплины.
Боевые выплаты
Вознаграждение за участие в боевых действиях – это отдельный вид дополнительной денежной выплаты, введенный на период действия военного положения в соответствии с постановлением правительства от 28 февраля 2022 г. № 168. Оно не входит в состав основного денежного довольствия и начисляется непосредственно по факту выполнения боевых задач.
Основные виды боевых выплат для военнослужащих:
- 100 000 грн – предоставляется тем, кто непосредственно участвует в боевых действиях на линии столкновения, выполняет задачи по огневому поражению противника или совершает полеты/службу моряков в районах ведения боевых действий. Сумма начисляется пропорционально дням выполнения заданий.
- 50 000 грн – выплачивается руководящему составу и штабам, осуществляющим оперативное управление подразделениями на линии столкновения.
- 30 000 грн – назначается военным, которые выполняют боевые или специальные задания в соответствии с боевыми приказами, даже если не находятся непосредственно на "нуле", но действуют в определенных районах ведения боевых действий или выполняют задачи по ПВО и обеспечению.
- 70 000 грн – одноразовое вознаграждение за суммарно выполненные 30 дней боевых задач на "нуле" или на территории противника.
Единовременные выплаты и социальные гарантии
Государством предусмотрен ряд дополнительных выплат, поддерживаемых военнослужащими в различных жизненных ситуациях:
- Единовременная денежная помощь при заключении первого контракта – выплачивается после вступления в силу контракта:
- рядовой состав – 26 624 грн (8 прожиточных минимумов);
- сержантский состав – 29 952 грн (9 прожиточных минимумов);
- офицерский состав – 33280 грн (10 прожиточных минимумов).
- Денежное пособие для оздоровления ("оздоровительные") – выплачивается один раз в год в размере месячного денежного довольствия.
- Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов предоставляется раз в год по рапорту военнослужащего, при наличии соответствующего фонда.
Напомним, в сентябре 2025 года сообщалось, что государство предоставляет защитникам и защитницам Украины возможность получить новую профессию в сфере информационных технологий. Ветераны и военные могут получить ваучер на обучение стоимостью до 30 280 грн.