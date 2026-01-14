От должностных окладов до "боевых" выплат: как формируется денежное довольствие военных

Министерство обороны Украины разъяснило структуру ежемесячного денежного довольствия военнослужащих и порядок начисления "боевых" выплат. Основное обеспечение включает должностные оклады, оклады за звание и прибавку за выслугу лет, дополнительные выплаты зависят от условий службы, квалификации и выполняемых задач.

О выплатах украинским военным

Денежное обеспечение военнослужащих – это гарантированная государством система выплат, которая определяется законодательством и зависит от должности, воинского звания, продолжительности службы, условий ее прохождения и характера выполняемых задач. Структура и размер выплат формируются на основе особенностей военной службы и состоят из основной и дополнительной составляющих.

Основные выплаты

Должностный оклад – зависит от штатного поста военного.

– зависит от штатного поста военного. Оклад по воинскому званию – фиксированная сумма в соответствии с присвоенным званием (солдат, сержант, офицер и т.п.).

– фиксированная сумма в соответствии с присвоенным званием (солдат, сержант, офицер и т.п.). Надбавка за выслугу лет – процентная надбавка, которая растет со стажем службы (от 5% до 50% сумм должностного оклада, оклада по званию и других надбавок).

Дополнительные стимулирующие и компенсационные выплаты

Эти выплаты зависят от специфики службы, квалификации и условий труда:

Надбавка за особенности прохождения службы: одна из ключевых составляющих, размер которой составляет не менее 65% должностного оклада, оклада по званию и надбавки за выслугу.

Прибавка за службу в условиях режимных ограничений : допуск к государственной тайне.

Прибавка за квалификацию: классность.

Премия: ежемесячная выплата, которая зависит от личного взноса военного в общие результаты службы и соблюдения дисциплины.

Боевые выплаты

Вознаграждение за участие в боевых действиях – это отдельный вид дополнительной денежной выплаты, введенный на период действия военного положения в соответствии с постановлением правительства от 28 февраля 2022 г. № 168. Оно не входит в состав основного денежного довольствия и начисляется непосредственно по факту выполнения боевых задач.

Основные виды боевых выплат для военнослужащих:

100 000 грн – предоставляется тем, кто непосредственно участвует в боевых действиях на линии столкновения, выполняет задачи по огневому поражению противника или совершает полеты/службу моряков в районах ведения боевых действий. Сумма начисляется пропорционально дням выполнения заданий.

– предоставляется тем, кто непосредственно участвует в боевых действиях на линии столкновения, выполняет задачи по огневому поражению противника или совершает полеты/службу моряков в районах ведения боевых действий. Сумма начисляется пропорционально дням выполнения заданий. 50 000 грн – выплачивается руководящему составу и штабам, осуществляющим оперативное управление подразделениями на линии столкновения.

– выплачивается руководящему составу и штабам, осуществляющим оперативное управление подразделениями на линии столкновения. 30 000 грн – назначается военным, которые выполняют боевые или специальные задания в соответствии с боевыми приказами, даже если не находятся непосредственно на "нуле", но действуют в определенных районах ведения боевых действий или выполняют задачи по ПВО и обеспечению.

– назначается военным, которые выполняют боевые или специальные задания в соответствии с боевыми приказами, даже если не находятся непосредственно на "нуле", но действуют в определенных районах ведения боевых действий или выполняют задачи по ПВО и обеспечению. 70 000 грн – одноразовое вознаграждение за суммарно выполненные 30 дней боевых задач на "нуле" или на территории противника.

Единовременные выплаты и социальные гарантии

Государством предусмотрен ряд дополнительных выплат, поддерживаемых военнослужащими в различных жизненных ситуациях:

Единовременная денежная помощь при заключении первого контракта – выплачивается после вступления в силу контракта:

– выплачивается после вступления в силу контракта: рядовой состав – 26 624 грн (8 прожиточных минимумов);

сержантский состав – 29 952 грн (9 прожиточных минимумов);

офицерский состав – 33280 грн (10 прожиточных минимумов).

Денежное пособие для оздоровления ("оздоровительные") – выплачивается один раз в год в размере месячного денежного довольствия.

("оздоровительные") – выплачивается один раз в год в размере месячного денежного довольствия. Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов предоставляется раз в год по рапорту военнослужащего, при наличии соответствующего фонда.

