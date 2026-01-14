Від посадових окладів до "бойових" виплат: як формується грошове забезпечення військових

Міністерство оборони України роз’яснило структуру щомісячного грошового забезпечення військовослужбовців та порядок нарахування “бойових” виплат. Основне забезпечення включає посадові оклади, оклади за звання та надбавку за вислугу років, додаткові виплати залежать від умов служби, кваліфікації та виконуваних завдань.

Про виплати українським військовим

Грошове забезпечення військовослужбовців - це гарантована державою система виплат, яка визначається законодавством і залежить від посади, військового звання, тривалості служби, умов її проходження та характеру виконуваних завдань. Структура та розмір виплат формуються з урахуванням особливостей військової служби і складаються з основної та додаткової складових.

Основні виплати

Посадовий оклад – залежить від штатної посади військового.

– залежить від штатної посади військового. Оклад за військовим званням – фіксована сума відповідно до присвоєного звання (солдат, сержант, офіцер тощо).

– фіксована сума відповідно до присвоєного звання (солдат, сержант, офіцер тощо). Надбавка за вислугу років – відсоткова надбавка, яка зростає зі стажем служби (від 5% до 50% від сум посадового окладу, окладу за званням та інших надбавок).

Додаткові стимулюючі та компенсаційні виплати

Ці виплати залежать від специфіки служби, кваліфікації та умов праці:

Надбавка за особливості проходження служби: одна з ключових складових, розмір якої складає не менше 65% від посадового окладу, окладу за званням та надбавки за вислугу.

Надбавка за службу в умовах режимних обмежень : допуск до державної таємниці.

Надбавка за кваліфікацію: класність.

Премія: щомісячна виплата, яка залежить від особистого внеску військового у загальні результати служби та дотримання дисципліни.

Бойові виплати

Винагорода за участь у бойових діях – це окремий вид додаткової грошової виплати, запроваджений на період дії воєнного стану відповідно до постанови Уряду від 28 лютого 2022 року № 168. Вона не входить до складу основного грошового забезпечення і нараховується безпосередньо за фактом виконання бойових завдань.

Основні види бойових виплат для військовослужбовців:

100 000 грн – надається тим, хто безпосередньо бере участь у бойових діях на лінії зіткнення, виконує завдання з вогневого ураження противника або здійснює польоти/службу моряків у районах ведення бойових дій. Сума нараховується пропорційно дням виконання завдань.

– надається тим, хто безпосередньо бере участь у бойових діях на лінії зіткнення, виконує завдання з вогневого ураження противника або здійснює польоти/службу моряків у районах ведення бойових дій. Сума нараховується пропорційно дням виконання завдань. 50 000 грн – виплачується керівному складу та штабам, які здійснюють оперативне управління підрозділами на лінії зіткнення.

– виплачується керівному складу та штабам, які здійснюють оперативне управління підрозділами на лінії зіткнення. 30 000 грн – призначається військовим, які виконують бойові або спеціальні завдання відповідно до бойових наказів, навіть якщо не перебувають безпосередньо на "нулі", але діють у визначених районах ведення бойових дій або виконують завдання з ППО та забезпечення.

– призначається військовим, які виконують бойові або спеціальні завдання відповідно до бойових наказів, навіть якщо не перебувають безпосередньо на "нулі", але діють у визначених районах ведення бойових дій або виконують завдання з ППО та забезпечення. 70 000 грн – одноразова винагорода за сумарно виконані 30 днів бойових завдань на "нулі" або на території противника.

Одноразові виплати та соціальні гарантії

Державою передбачено низку додаткових виплат, що підтримують військовослужбовців у різних життєвих ситуаціях:

Одноразова грошова допомога при укладанні першого контракту – виплачується після набрання чинності контракту:

– виплачується після набрання чинності контракту: рядовий склад – 26 624 грн (8 прожиткових мінімумів);

сержантський склад – 29 952 грн (9 прожиткових мінімумів);

офіцерський склад – 33 280 грн (10 прожиткових мінімумів).

Грошова допомога для оздоровлення ("оздоровчі") – виплачується один раз на рік у розмірі місячного грошового забезпечення.

("оздоровчі") – виплачується один раз на рік у розмірі місячного грошового забезпечення. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань – надається раз на рік за рапортом військовослужбовця, за наявності відповідного фонду.

