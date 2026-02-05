В Украине увеличили выплаты для семей погибших и пропавших без вести военных

С 1 марта 2026 года в Украине вырастет адресная помощь семьям защитников и защитниц, отдавших жизнь или пропавших без вести, защищая Украину от российской агрессии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Увеличиваем минимальные пенсионные выплаты для членов семей погибших и пропавших без вести защитников. Государство должно поддерживать семьи тех, кто отдал жизнь за защиту Родины", - подчеркнула глава правительства.

По ее словам, минимальная пенсионная выплата на каждого нетрудоспособного члена семьи, из числа родителей, жен, мужчин на одного ребенка павших защитников и защитниц, и ребенку, погибшему защитнику или защитнице, которому вместо пенсии назначена государственная помощь, составит не менее 12 810 грн на человека.

Сегодня для них минимальная выплата составляет 7800 грн.

Также Свириденко отметила, что возрастет минимальная пенсионная выплата для семей, где пенсия или государственная социальная помощь назначены на двух и более членов семьи погибшего защитника или защитницы, кроме нетрудоспособных родителей, жены или мужа. В таких случаях выплата должна быть не менее 10 020 грн на каждого члена семьи, вместо действующих 6 100 грн.

Премьер-министр сообщила, что с 1 марта следующего 2027 года эти размеры будут ежегодно индексироваться.

Также семьи погибших защитников получают единовременную денежную помощь в размере 15 млн гривен.

Напомним, каждый военнослужащий ВСУ имеет право на единовременную денежную помощь для решения социально-бытовых вопросов. В 2026 году правила начисления и основания для выплат четко регламентированы Минобороны, чтобы поддержка вовремя доходила до тех, кто в ней больше всего нуждается.