Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

--0,02

EUR

51,04

+0,08

Наличный курс:

USD

43,18

43,05

EUR

51,25

51,06

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине увеличили выплаты для семей погибших и пропавших без вести военных

заседание правительства
Правительство увеличило выплаты для семей защитников и защитниц, отдавших жизнь или пропавших без вести / Правительственный портал

С 1 марта 2026 года в Украине вырастет адресная помощь семьям защитников и защитниц, отдавших жизнь или пропавших без вести, защищая Украину от российской агрессии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Увеличиваем минимальные пенсионные выплаты для членов семей погибших и пропавших без вести защитников. Государство должно поддерживать семьи тех, кто отдал жизнь за защиту Родины", - подчеркнула глава правительства.

По ее словам, минимальная пенсионная выплата на каждого нетрудоспособного члена семьи, из числа родителей, жен, мужчин на одного ребенка павших защитников и защитниц, и ребенку, погибшему защитнику или защитнице, которому вместо пенсии назначена государственная помощь, составит не менее 12 810 грн на человека.

Сегодня для них минимальная выплата составляет 7800 грн.

Также Свириденко отметила, что возрастет минимальная пенсионная выплата для семей, где пенсия или государственная социальная помощь назначены на двух и более членов семьи погибшего защитника или защитницы, кроме нетрудоспособных родителей, жены или мужа. В таких случаях выплата должна быть не менее 10 020 грн на каждого члена семьи, вместо действующих 6 100 грн.

Премьер-министр сообщила, что с 1 марта следующего 2027 года эти размеры будут ежегодно индексироваться.

Также семьи погибших защитников получают единовременную денежную помощь в размере 15 млн гривен.

Напомним, каждый военнослужащий ВСУ имеет право на единовременную денежную помощь для решения социально-бытовых вопросов. В 2026 году правила начисления и основания для выплат четко регламентированы Минобороны, чтобы поддержка вовремя доходила до тех, кто в ней больше всего нуждается.

Автор:
Светлана Манько