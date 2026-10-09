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Украина атаковала второй дата-центр "Яндекса": какие последствия

яндекс
Украина ударила по второму дата-центру «Яндекса» в сутки / Depositphotos

Украинские дроны в ночь на 9 октября атаковали дата-центр "Яндекса" в Калуге в России. Несколько модулей выведены из строя. Повреждения существенные.

Как пишет Dilo, об этом сообщили в пресс-службе компании "Яндекс"

"Несколько модулей дата-центра полностью выведены из строя. Поэтому часть сервисов может работать с перебоями. Полный масштаб убытков сейчас оценивается", - заявили в компании.

Там также уточнили, что потерпевших от атаки нет.

Дата-центр "Яндекса" в Калуге расположен в индустриальном парке "Грабцево". Он самый мощный в компании, занимает 130 тыс. квадратных метров и обслуживает внутренние сервисы.

Это уже второй дата-центр "Яндекса", попавший под атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние сутки. Накануне, 8 октября, украинские дроны ударили по дата-центру компании в Сасово Рязанской области.

После атаки на объекте вспыхнул пожар, а его работа была полностью остановлена. Позже в "Яндексе" не смогли подтвердить возможность обновления оборудования. При этом в дата-центре были размещены два из трех суперкомпьютеров "Яндекса", которые он использует для обучения своей модели искусственного интеллекта YandexGPT.

В общей сложности "Яндекс" имеет пять дата-центров. Четыре из них находятся на территории России – в Сасово, Калуге, Мытищах и Владимире, а один – в Финляндии. Последний объект из-за санкций отключили от электричества.

В преддверии Яндекс ограничил отображение дата-центров в своем картографическом сервисе. В частности, на спутниковых снимках перестали быть доступны четкие изображения четырех объектов. Кроме того, компания больше не идентифицирует площадки в качестве дата-центров в их адреса.

После атаки на дата-центр в Сасово в российском сегменте Интернета произошел масштабный сбой.

В конце сентября русские военные атаковали дата-центр в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский после этого заявил, что Киев будет симметрично отвечать на российские обстрелы.

Россия повредила важные дата-центры в Киеве

В результате российской атаки в среду, 23 сентября, были повреждены дата-центры киевских интернет-провайдеров .

Украинский дата-центр, в котором были размещены мощности хостинг-провайдера MiroHost, уничтожен в результате российской атаки на Киев. Компания пока не может назвать даже ориентировочные сроки возобновления работы.

Атака, из-за которой пострадал дата-центр с мощностями MiroHost, задела и других игроков рынка хостинга и связи в столице. В результате российской атаки в Киеве пострадал дата-центр, из-за чего проблемы с интернетом возникли сразу у нескольких провайдеров. О перебоях сообщили сразу несколько компаний, в том числе хостинг-провайдер Cityhost, у которого в одном из киевских дата-центров уничтожена часть оборудования, и команда разворачивает резервные копии на серверах за рубежом.

О повреждении инфраструктуры   заявили провайдеры   "Домонет", Kievnet и Faust.

Также интернет-провайдер Etherlink, обслуживающий абонентов в центре Киева, заявил о   проблемы с предоставлением услуг   пользователям через русскую атаку.

Во время очередной атаки россиян 25 сентября   был поврежден дата-центр   ведущей украинской телекоммуникационной компании Datagroup.

В компании подчеркнули, что все клиентские данные полностью сохранены, угрозы для них нет. Благодаря заранее созданному резервированию инфраструктуры сервисы компании продолжают работать в штатном режиме с резервных площадок.

В результате двойной российской атаки по Киеву было полностью уничтожено оборудование главного технического узла телекоммуникационного оператора " Омега Телеком ".

Ранее Национальная комиссия электронных коммуникаций (НКЕК) предупредила, что в Украине возможны временные перебои с интернетом и мобильной связью из-за того, что Россия начала наносить удары по телекоммуникационной инфраструктуре.

Автор:
Светлана Манько

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