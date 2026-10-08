Масштабный сбой в российском интернете: после удара дронов по дата-центру "Яндекса" упали десятки сервисов

В российском сегменте интернета около 16.00 в четверг, 8 октября, произошел масштабный сбой после ночной атаки беспилотников на дата-центр компании "Яндекс".

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Проблемы коснулись работы банков, онлайн-кинотеатров, мобильных операторов, торговых сетей и транспортных платформ. Больше всего проблем зафиксировали в Москве и Санкт-Петербурге.

Какие платформы испытали перебои

По данным аналитических ресурсов, сбой задел широкий перечень сервисов:

проблемы зафиксировали в приложениях Т-банка, МТС-Банка, Совкомбанка и Альфа-банка;

перебои возникли на платформе "Авито" (более 14 тысяч жалоб в сутки), сервисах Google, YouTube, RuTube, онлайн-кинотеатрах Ivi и KION;

перестали стабильно работать сайт "РЖД", обучающий ресурс "Дневник.ру", сети магазинов "Пятерочка", "Лента", "Магнит" и ритейлер DNS;

в Петербурге пользователи массово жаловались на работу провайдера Скайнет, а в Москве зафиксировали более 7 тысяч жалоб на облачную платформу Mango Office;

Как пишет РБК, проблемы с доступом возникли также к сайтам ряда российских СМИ - РБК, "РИА Новости", "Коммерсантъ", "Ведомости", "Интерфакс" и "Вести", причем некоторые ресурсы не открывались даже из-за VPN.

Последствия удара по объекту "Яндекса"

Перебои начались после того, как в ночь на четверг украинские беспилотники ударили по дату-центру "Яндекса" в городе Сасово Рязанской области, где возник пожар. После удара пользователи сразу ощутили проблемы в работе хранилища "Яндекс.Диск", сервиса "Яндекс.Документы" и других функций компании.

В Подмосковье предприятие "Мострансавто" заявило о невозможности покупать билеты на автобусы онлайн из-за остановки дата-центра. На восстановление системы потребуется до 24 часов. В пресс-службе РЖД сообщили, что у некоторых пользователей сайт работает со сбоями из-за работы внешних сервисов, однако приложения РЖД Пассажирам проблемы якобы не затронули.

Атака на дата-центр

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 8 октября ударили по дата-центру "Яндекса" в городе Сасово Рязанской области. Об этом сообщили украинские мониторинговые каналы Exilenova+, ВЧК-ОГПУ и Astra.

Дата-центр находится на территории завода "Саста", выпускающего металлообрабатывающие станки и поставляющего оборудование в том числе предприятиям оборонной промышленности.

Согласно кадрам очевидцев, на объекте в результате атаки начался сильный пожар.

В "Яндексе" заявили об "инциденте" и временной недоступности ряда сервисов. Пользователи жаловались на проблемы с Яндекс.Диском и Яндекс.Документами.

Дата-центр "Яндекса" в Сасове открылся в 2011 году. Глава администрации города Евгения Рубцова в 2022 году говорила, что компания инвестировала в него более 6 млрд рублей (70,32 миллиона долларов США) за 11 лет.

Ранее Россия начала избивать по дата-центрам в Киеве.

Россия повредила важные дата-центры в Киеве

В результате российской атаки в среду, 23 сентября, были повреждены дата-центры киевских интернет-провайдеров.

Украинский дата-центр, в котором были размещены мощности хостинг-провайдера MiroHost, уничтожен в результате российской атаки на Киев. Компания пока не может назвать даже ориентировочные сроки возобновления работы.

Атака, из-за которой пострадал дата-центр с мощностями MiroHost, задела и других игроков рынка хостинга и связи в столице. В результате российской атаки в Киеве пострадал дата-центр, из-за чего проблемы с интернетом возникли сразу у нескольких провайдеров. О перебоях сообщили сразу несколько компаний, в том числе хостинг-провайдер Cityhost, у которого в одном из киевских дата-центров уничтожена часть оборудования, и команда разворачивает резервные копии на серверах за рубежом.

О повреждении инфраструктуры заявили провайдеры "Домонет", Kievnet и Faust.

Также интернет-провайдер Etherlink, обслуживающий абонентов в центре Киева, заявил о проблемы с предоставлением услуг пользователям через русскую атаку.

Во время очередной атаки россиян 25 сентября был поврежден дата-центр ведущей украинской телекоммуникационной компании Datagroup.

В компании подчеркнули, что все клиентские данные полностью сохранены, угрозы для них нет. Благодаря заранее созданному резервированию инфраструктуры сервисы компании продолжают работать в штатном режиме с резервных площадок.

В результате двойной российской атаки по Киеву было полностью уничтожено оборудование главного технического узла телекоммуникационного оператора "Омега Телеком".

Ранее Национальная комиссия электронных коммуникаций (НКЕК) предупредила, что в Украине возможны временные перебои с интернетом и мобильной связью из-за того, что Россия начала наносить удары по телекоммуникационной инфраструктуре.