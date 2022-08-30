Кабмин инициирует санкции против патриарха Кирилла и еще ряда деятелей РПЦ

Кабинет министров на заседании 30 августа одобрил предложения по применению на 10 лет персональных санкций против патриарха Русской православной церкви Кирилла (Владимира Гундяева) и еще семи ее представителей.

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Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики, совместно с Государственной службой по этнополитике и свободе совести подготовившее предложения к санкционному списку.

В частности, они касаются руководителя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Иллариона (Григория Алфеева); его заместителя – протоиерея Николая Балашова; митрополита Псковского и Порховского Тихона; архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Питирима (Павла Волочкова).

Также санкции предлагается ввести против протоиерея РПЦ, писателя, проповедника и педагога Артемия Владимирова; митрофорного протоиерея РПЦ, проповедника и телеведущего Андрея Ткачева; российского православного богослова, педагога и публициста, доктора богословия, заслуженного профессора Московской православной духовной академии и семинарии Алексея Осипова.

"Русская православная церковь поддерживает войну России против украинского народа и ежедневно благословляет военные преступления против украинцев. Все, кто имеет отношение к этому, должны нести ответственность. Деятельность этих церковных чиновников из РФ противоречит христианским ценностям. Преступники не должны прятаться за рясами", - заявил министр культуры Александр Ткаченко.

Отметим, что список еще должен будет рассмотреть Совет национальной безопасности и обороны и в случае принятия соответствующего решения его должен ввести в действие президент Владимир Зеленский.

При этом в Минкульте отмечают, что введение Украиной санкций против указанных религиозных деятелей позволит обратиться и к международному сообществу, чтобы такие же санкции были введены в других странах. Напомним при этом, что Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла раньше Украины - еще в июне.

Кроме того, как сообщает Министерство экономики, Кабмин 30 августа также создал межведомственную рабочую группу по реализации государственной санкционной политики. Среди ее основных задач – анализ состояния реализации примененных санкций и мониторинг их эффективности.

Также она будет заниматься определением причин, приводящих к ненадлежащей подготовке предложений о применении, отмене и внесении изменений в санкции и их реализации, изучением результатов деятельности в указанной сфере; разработкой и представлением рекомендаций и предложений Кабмину.

Межведомственная группа будет временным консультативно-совещательным органом правительства и будет работать под председательством первого вице-премьер-министра – министра экономики. Сейчас это Юлия Свириденко. Заседания группы будут проходить по меньшей мере раз в месяц.

В ее состав войдут чиновники из министерств экономики, финансов, юстиции, внутренних дел, иностранных дел, реинтеграции оккупированных территорий. Также к работе будут привлечены представители Службы внешней разведки, Министерства обороны и глава Нацагентства по предотвращению коррупции. Предусматривается привлечение представителей и других органов и ведомств.

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