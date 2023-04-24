АРМА не может объявить конкурс на полноценного управляющего "Карпатнефтехима", но все же готовится: что произошло

Нацагентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), намерено объявить конкурсный отбор управляющего химическим заводом "Карпатнефтехим" (Калуш, Ивано-Франковская область), хотя не имеет физического доступа к предприятию и даже не получило, как оказалось, права на управление предприятием.

Как говорится в сообщении ведомства, после официального поступления в АРМА судебного определения о передаче актива в ходе анализа информации в определении и данных Государственного реестра прав на недвижимое имущество было "выявлено несоответствие".

"Так, некоторое имущество, указанное в определении как собственность арестованного общества (производственные здания, цеха, цистерны), не принадлежит ему в соответствии с актуальными сведениями в реестре. Следовательно, заключение нотариального договора управления указанным имуществом невозможно", - указывают в агентстве, отмечая, что сообщили об этом прокурору.

Более того, оказалось, что из текста определения суда следует, что в управление АРМА на самом деле не были переданы производственные мощности (основные средства) предприятия, что делает невозможным производство продукции будущим управляющим даже при передаче ему 100% корпоративных прав.

"К тому же, согласно закону, при осуществлении полномочий владельца корпоративных прав управляющий обязан согласовывать свои действия с владельцем таких активов", – добавляют в АРМА.

В агентстве сетуют, что после получения актива в управление его работники трижды пытались осуществить осмотр завода, однако ни разу не были допущены на территорию. Агентство говорит, что обращалось к прокурору с просьбой помочь в получении доступа к переданным в управление объектам недвижимости, но ответа так и не получило.

В свою очередь, готовясь все же к объявлению конкурса, АРМА собрала информацию о "Карпатнефтехиме", в частности, получила его финансовую отчетность за 2020-2021 и январь-сентябрь 2022 года.

"После получения и обработки всей собранной информации, официального уведомления правоохранительных органов о выявленных проблемах приняты меры по объявлению конкурсного отбора управляющего указанными арестованными активами. Об объявлении конкурса, его условиях и сроках приема документов от участников будет сообщено отдельно", - заявлено в сообщении.

Напомним, что решение о передаче "Карпатнефтехима" принял 21 октября Братский районный суд Николаевской области в рамках дела, которое расследуют следователи отделения полиции №1 Вознесенского райуправления полиции об уклонении от уплаты налогов и отмывании имущества, полученного преступным путем.

Отметим, что данное предприятие является высокоразвитым хозяйственным комплексом по производству нефтехимической и химической продукции, специализирующейся на производстве хлора, каустической соды, винилхлорида, этилена, полиэтилена и пропилена. Однако оно прекратило работу с начала полномасштабного российского вторжения.

Напомним, что в начале августа прошлого года украинские правоохранительные органы сообщали об аресте 28 июля корпоративных прав "Карпатнефтехима", принадлежащих нидерландской Karpaty Chemical B.V., другим судом - Шевченковским райсудом Киева. Однако уже 18 августа тот удовлетворил ходатайство адвоката Karpaty Chemical и отменил свое решение.