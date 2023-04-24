АРМА не може оголосити конкурс на повноцінного управителя "Карпатнафтохіму", але все ж готується: що сталося

Нацагентство з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), має намір оголосити конкурсний відбір управителя хімічного заводу "Карпатнафтохім" (Калуш, Івано-Франківська область), хоча не має фізичного доступу до підприємства і навіть не отримало, як виявилося, права на управління підприємством.

Як ідеться у повідомленні відомства, після офіційного надходження до АРМА судової ухвали про передачу активу в ході аналізу інформації в ухвалі та даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було "виявлено невідповідність".

"Так, деяке майно, зазначене в ухвалі як власність арештованого товариства (виробничі будівлі, цехи, цистерни), не належить йому відповідно до актуальних відомостей у реєстрі. Відтак, укладення нотаріального договору управління зазначеним майном неможливе", - вказують в агентстві, зазначаючи, що повідомили про це прокурора.

Більш того, виявилося, що з тексту ухвали суду слідує, що в управління АРМА насправді не було передано виробничі потужності (основні засоби) підприємства, що унеможливлює виробництво продукції майбутнім управителем навіть за умови передачі йому 100% корпоративних прав.

"До того ж, відповідно до закону, при здійсненні повноважень власника корпоративних прав управитель зобов’язаний погоджувати свої дії з власником таких активів", - додають в АРМА.

В агентстві нарікають, що після отримання активу в управління його працівники тричі намагалися здійснити огляд заводу, однак жодного разу не були допущені на територію. Агентство каже, що зверталось до прокурора з проханням посприяти в отриманні доступу до переданих в управління об’єктів нерухомості, але відповіді так і не отримало.

В свою чергу, готуючись все ж до оголошення конкурсу, АРМА зібрало інформацію щодо "Карпатнафтохіму", зокрема отримало його фінансову звітність за 2020-2021 та січень-вересень 2022 року.

"Після отримання та опрацювання всієї зібраної інформації, офіційного повідомлення правоохоронних органів про виявлені проблеми здійснено заходи щодо оголошення конкурсного відбору управителя вказаними арештованими активами. Про оголошення конкурсу, його умови та строки прийому документів від учасників буде повідомлено окремо", - заявлено в повідомленні.

Нагадаємо, що рішення про передачу "Карпатнафтохіма" ухвалив 21 жовтня Братський районний суд Миколаївської області в рамках справи, яку розслідують слідчі відділення поліції №1 Вознесенського райуправління поліції щодо ухилення від сплати податків та відмивання майна, одержаного злочинним шляхом.

Зазначимо, що це підприємство є високорозвиненим господарським комплексом з виробництва нафтохімічної та хімічної продукції, що спеціалізується на виробництві хлору, каустичної соди, вінілхлориду, етилену, поліетилену і пропілену. Однак воно припинило роботу від початку повномасштабного російського вторгнення.

Нагадаємо при цьому, що на початку серпня минулого року українські правоохоронні органи повідомляли про арешт 28 липня корпоративних прав "Карпатнафтохіму", що належать нідерландській Karpaty Chemical B.V., іншим судом - Шевченківським райсудом Києва. Однак вже 18 серпня той задовольнив клопотання адвоката Karpaty Chemical і скасував своє ж рішення.