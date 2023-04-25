АРМА все ж оголосило конкурс на управителя "Карпатнафтохіму", про проблемність якого заявило напередодні

Нацагентство з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) оголосило конкурс з відбору управителя для хімічного заводу "Карпатнафтохім" (Калуш, Івано-Франківська область).

Як ідеться у повідомленні агентства, на конкурс з пошуку управителя виставлено корпоративні права компанії Karpaty Chemical B.V. (Нідерланди) на 100% підприємства (статутний капітал становить 2,32 мільярда гривень) та його нерухоме майно – виробничі потужності (основні засоби), а також земельні ділянки.

Прийом документів від учасників конкурсу триватиме до 16:00 29 травня виключно у паперовій формі у скриньку АРМА або поштою. Пакет документів має подаватися в прошитому та пронумерованому вигляді, скріпленим печаткою (за наявності) та підписом уповноваженої особи.

Зазначається, що управляти вказаним активом може як приватне, так і державне або комунальне підприємство, яке має досвід управління активами у відповідній сфері, необхідні ресурси та запропонує найбільш вигідні умови. Майбутній управитель зобов’язаний буде зберігати активи та сплачувати частину отриманих доходів до державного бюджету.

Пропонована програма управління обов’язково повинна містити пропозицію потенційного управителя щодо прогнозованого доходу від управління підприємством та суму надходжень до держбюджету, яку учасник готовий щомісячно сплачувати зі своїх коштів у разі неможливості забезпечення очікуваного розміру доходів.

Деталізовану інформацію щодо активів можна отримати до завершення терміну подання документів, звернувшись з листом на електронну адресу АРМА ([email protected]) або за телефонами 044-290-08-52 та 093-273-53-06.

Нагадаємо при цьому, що лише напередодні агентство повідомляло, що деяке майно, зазначене в ухвалі передачу йому "Карпатнафтохіму" як власність арештованого підприємства (виробничі будівлі, цехи та цистерни), насправді йому не належить, через що укладення нотаріального договору управління зазначеним майном неможливе.

Більш того, в АРМА заявили, що в його управління насправді не було передано виробничі потужності (основні засоби) заводу, що унеможливлює виробництво продукції майбутнім управителем навіть за умови передачі йому 100% корпоративних прав. Яким чином це узгоджується з нинішнім оголошенням конкурсу на управління, зокрема, виробничими потужностями "Карпатнафтохіму", агентство наразі публічно не пояснює.