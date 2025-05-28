АРМА обнаружила активы на миллионы по делу о незаконной добыче полезных ископаемых

Агентство по розыску и менеджменту активов выявило существенные активы фигурантов дела о незаконной добыче недр в Кировоградской области. Расследование касается деятельности должностных лиц государственного предприятия и коммерческих структур, с 2023 года без разрешительных документов организовали добычу песка.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на главу АРМА Елену Думу.

Сырье использовали для изготовления железобетонных конструкций, в результате чего государству был причинен значительный материальный ущерб.

Фигуранты дела фальсифицировали документы и наладили добычу без специального разрешения, в нарушение законодательства в сфере пользования недрами.

АРМА, работая по запросу правоохранительных органов, провела комплексную проверку финансового и имущественного состояния подозреваемых, задействовав доступные инструменты и базы данных.

В ходе розыска специалисты агентства обнаружили активы, подтверждающие масштабность и прибыльность преступной схемы:

более 89 млн. грн. на счетах в банках;

52 единицы автотранспорта;

6 объектов нежилой и 4 объекта жилой недвижимости;

5 единиц морского и речного транспорта;

4 единицы сельскохозяйственной техники с комплектующими;

3 земельных участка;

корпоративные права нарицательной стоимостью почти 100 тыс. грн.

Все эти активы были оперативно переданы в соответствующий правоохранительный орган для ареста и последующей передачи в управление АРМА.

В агентстве отметили, что масштабы дела демонстрируют системный характер злоупотреблений в сфере недропользования и подчеркивают важность экономической ответственности за нанесение ущерба государству.

Также дадим, что АРМА обнаружила недвижимость, транспорт, технику и денежные средства, принадлежащие лицам, подозреваемым в причастности к хищению государственных средств, выделенных на строительство в условиях военного положения.