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АРМА обнаружила активы на миллионы по делу о незаконной добыче полезных ископаемых
Агентство по розыску и менеджменту активов выявило существенные активы фигурантов дела о незаконной добыче недр в Кировоградской области. Расследование касается деятельности должностных лиц государственного предприятия и коммерческих структур, с 2023 года без разрешительных документов организовали добычу песка.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на главу АРМА Елену Думу.
Сырье использовали для изготовления железобетонных конструкций, в результате чего государству был причинен значительный материальный ущерб.
Фигуранты дела фальсифицировали документы и наладили добычу без специального разрешения, в нарушение законодательства в сфере пользования недрами.
АРМА, работая по запросу правоохранительных органов, провела комплексную проверку финансового и имущественного состояния подозреваемых, задействовав доступные инструменты и базы данных.
В ходе розыска специалисты агентства обнаружили активы, подтверждающие масштабность и прибыльность преступной схемы:
- более 89 млн. грн. на счетах в банках;
- 52 единицы автотранспорта;
- 6 объектов нежилой и 4 объекта жилой недвижимости;
- 5 единиц морского и речного транспорта;
- 4 единицы сельскохозяйственной техники с комплектующими;
- 3 земельных участка;
- корпоративные права нарицательной стоимостью почти 100 тыс. грн.
Все эти активы были оперативно переданы в соответствующий правоохранительный орган для ареста и последующей передачи в управление АРМА.
В агентстве отметили, что масштабы дела демонстрируют системный характер злоупотреблений в сфере недропользования и подчеркивают важность экономической ответственности за нанесение ущерба государству.
Также дадим, что АРМА обнаружила недвижимость, транспорт, технику и денежные средства, принадлежащие лицам, подозреваемым в причастности к хищению государственных средств, выделенных на строительство в условиях военного положения.