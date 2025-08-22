Запланована подія 2

Санаторий "Солнечное Закарпатье" получил нового управляющего: кто будет им управлять

"Солнечное Закарпатье"
У санатория "Солнечное Закарпатье" сменился управляющий/АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) определило победителя открытого конкурса по управлению арестованным имущественным комплексом санатория "Солнечное Закарпатье" в Закарпатье.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба АРМА.

По результатам конкурса через электронную систему Prozorro право управления получило ООО "Инвестиционная компания "ТИК".

В настоящее время идет процедура заключения договора управления, который будет предусматривать сохранение санатория, поддержание его надлежащего состояния и перечисление доходов в государственный бюджет.

Условиями договора также предусмотрена ежемесячная уплата гарантийного платежа в размере 229,6 тыс. грн, которая является суммой минимального платежа. В целом Управляющий обязан перечислять 80% от дохода из управления в госбюджет, отмечает АРМА.

О "Солнечном Закарпатье"

Санаторий "Солнечное Закарпатье" известен своей лечебно оздоровительной базой, включающей жилые и лечебные корпуса, бюветы минеральных вод, вспомогательные помещения и объекты рекреационной инфраструктуры. Главной ценностью санатория является минеральная вода "Поляна Квасова".

Активы санатория переданы в управление Арма по решению Печерского районного суда города Киева. До объявления конкурса агентство провело выездный осмотр комплекса и зафиксировало его фактическое состояние.

Ранее АРМА завершило конкурс на управление арестованными объектами - грузовиком МАЗ и нефтебазой в селе Оратов Винницкой области. По результатам тендера на Prozorro победителем стало ООО "Стройстройинвест комплект".

Автор:
Татьяна Бессараб