Санаторій "Сонячне Закарпаття" отримав нового управителя: хто ним керуватиме

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) визначило переможця відкритого конкурсу з управління арештованим майновим комплексом санаторію "Сонячне Закарпаття" на Закарпатті.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба АРМА.

За результатами конкурсу через електронну систему Prozorro, право управління отримало ТОВ "Інвестиційна компанія "ТВК".

Наразі триває процедура укладення договору управління, який передбачатиме збереження санаторію, підтримання його належного стану та перерахування доходів у державний бюджет.

Умовами договору також передбачено щомісячну сплату гарантійного платежу у розмірі 229,6 тис. грн, яка є сумою мінімального платежу. Загалом Управитель зобов'язаний перераховувати 80% від доходу з управління до держбюджету, зазначає АРМА.

Про "Сонячне Закарпаття"

Санаторій "Сонячне Закарпаття" відомий своєю лікувально-оздоровчою базою, що включає житлові та лікувальні корпуси, бювети мінеральних вод, допоміжні приміщення й об’єкти рекреаційної інфраструктури. Головною цінністю санаторію є мінеральна вода "Поляна Квасова".

Активи санаторію передані в управління АРМА за рішенням Печерського районного суду міста Києва. До оголошення конкурсу агентство здійснило виїзний огляд комплексу та зафіксувало його фактичний стан.

Раніше АРМА завершило конкурс на управління арештованими об’єктами — вантажівкою МАЗ і нафтобазою в селі Оратів Вінницької області. За результатами тендеру на Prozorro переможцем стало ТОВ “Стройбудінвест комплект”.