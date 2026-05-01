Дозволи на видобуток мінеральної води "Поляна" в санаторіях уряд передав відомому львівському бізнесмену

Уряд погодив продаж двох спеціальних дозволів на видобування мінеральних вод у державних профспілкових санаторіях "Сонячне Закарпаття" та "Поляна" у Закарпатській області на користь МПП "Алекс", яка належить відомому львівському підприємцеві Олександру Свіщову та його партнерам – закарпатській бізнесовій групі родини Балог і Петьовки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє zaxid.net.

Про санаторії

Санаторії "Поляна" та "Сонячне Закарпаття" належать Федерації профспілок через ПрАТ "Укрпрофоздоровниця". Головним активом санаторіїв є свердловини, з яких видобувають лікувально-столову воду "Поляна Квасова" та "Поляна Купіль".

Дозволи на видобуток води в санаторіях належать "Укрпрофоздоровниці", проте восени 2025 року правління цієї профспілкової компанії вирішило продати їх приватному МПП "Алекс", відгукнувшись їхню на "інвестиційну пропозицію". У "Поляні" за 19,2 тис. грн, у "Сонячному Закарпатті" – 28,7 тис. грн (усе з ПДВ).

Оскільки санаторії формально є державними, зміна власника для спеціальних дозволів на видобуток води в них потребувала погодження уряду, що й було зроблено 24 квітня.

Про Свіщова

Засноване ж у 1995 році МПП "Алекс" , зідно з даними платформи YouControl, належить ТзОВ "Мінеральні води Поляни". Бенефіціаром вказаний львівський підприємець Олександр Свіщов, міноритарії – закарпатська група родин Віктора Балоги та Василя Петьовки.

Компанія Свіщова є виробником мінеральних вод "Вершина", "Поляна Квасова-8", "Поляна Купель-5", "Лужанська" та "Шаянська" та зареєстрована в курортному селі Поляна Закарпатської області.

Олександр Свіщов є президентом Федерації водного поло України та почесним консулом Туреччині у Львові (має дипломатичний захист).

У минулому Олександр Свіщов був співвласником Винниківської тютюнової фабрики (нині він формально вийшов зі складу бенефіціарів). Його син, Віталій, є депутатом Львівської обласної ради від "Європейської Солідарності".

Олександр Свіщов також контролює спортивно-розважальний центр Leoland, центр для масових заходів Barvy Hall у Львові, завод із перероблення риби у селищі Івано-Франкове та інші об’єкти.

Нагадаємо також, що у 2023 році Антимонопольний комітет України дозволив Свіщову купити 50% ТОВ "Трускавецька", створеного за два місяці до того Томашом Фіалою (засновник інвестиційної компанії Dragon Capital).

Скандали навколо санаторіїв

Видання пише, що діяльність санаторіїв "Поляна" та "Сонячне Закарпаття" протягом останніх років супроводжують скандали.

У 2024 році санаторії арештували у справі про незаконний видобуток та продаж мінеральної води, організований профспілковими лідерами, та передали Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) для пошуку управителя на час розслідування та судів.

Раніше у санаторіях "Поляна" та "Сонячне Закарпаття" під час перевірки виявили численні порушення: незаконний розлив мінеральної води та користування приміщеннями без правових підстав.

Улітку 2025 року АРМА обрало управителя для санаторіїв – ним за підсумком конкурсу стало ТзОВ "Інвестиційна компанія "ТВК". Її фактичні власники – ексголова Львівської обласної держадміністрації Микола Кміть та члени його сім’ї і Тарас Кицмей, один з бенефіціарів технологічної корпорації SoftServe.