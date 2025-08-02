На Львівщині відкрили завод з переробки рибної продукції – майже 300 нових робочих місць

У Львівській області на базі ПрАТ "Львівський обласний виробничий рибний комбінат" запрацювало нове підприємство з переробки рибної продукції. Завод щодня виробляє понад 12 тонн готової продукції та створив майже 300 нових робочих місць.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови Львівської ОВА Максима Козицького.

За його словами, виробництво повністю відповідає міжнародним стандартам, а в майбутньому планується вихід на європейський ринок.

Очільник області подякував інвесторам Олександру та Віталію Свіщовим за довіру до держави та інвестиції в регіон. Він також висловив вдячність усім, хто був залучений до реалізації проєкту: працівникам підприємства, інженерам, технологам і будівельникам.

Козицький зауважив, що ринок риби на Львівщині нині недозабезпечений: власне виробництво покриває лише 2% потреб. Хоча в області є понад 5 тисяч гектарів водного дзеркала та десятки підприємств, їхній потенціал використовується не повністю. Саме такі індустріальні проєкти, як відкритий завод, покликані змінити ситуацію.

Львівська ОВА заявляє про готовність співпрацювати з інвесторами через Комплексну програму підтримки агросектору, індивідуальний супровід, а також допомогу з логістичними, регуляторними та земельними питаннями. Обласна влада прагне, щоб у кожному районі з’являлися сучасні, екологічні підприємства, орієнтовані на експорт.

Козицький також подякував бізнесу, який працює легально, підтримує економіку та армію, а українським військовим – за можливість розвивати державу.

Додамо, компанія KMZ Industries підписала договір на постачання елеваторного обладнання для будівництва комбікормового заводу з компанією у Львівській області, яка працює у галузі тваринництва і займається вирощуванням свиней.