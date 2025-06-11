У Львівський області виробник свинини побудує комбікормовий завод

Компанія KMZ Industries підписала договір на постачання елеваторного обладнання для будівництва комбікормового заводу з компанією у Львівській області, яка працює у галузі тваринництва і займається вирощуванням свиней.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу KMZ Industries.

Зазначається, що для забезпечення потужностей зі зберігання необхідних видів сировини та її подальшої переробки на рецептурні комбікорми буде встановлено два конусні силоси загальною місткістю 1020 тонн для ячменю та пшениці, один силос місткістю 143 тонни — для кукурудзи, а також два силоси по 41 тонні — для соєвої та соняшникової макухи.

Потужність першої лінії заводу становитиме 2 т/год. У перспективі її планують збільшити до 10 т/год, аби виготовляти комбікорм не лише для власного свинокомплексу, а й для реалізації на внутрішньому ринку

Продукція з усіх силосів у певних пропорціях подаватиметься на комбікормову лінію відповідно до рецептури для подальшого виробництва кормів для свиней, курей тощо.

Для транспортування сільгосппродукції обрано норію та три ланцюгові конвеєри продуктивністю 50 т/год, а також п’ять шнекових конвеєрів для подачі сировини безпосередньо до комбікормового цеху.

Нагадаємо, «Українська молочна компанія» планує побудувати у Київський області комбікормовий завод і нову ферму на 4000 корів.

А у лютому 2024 року у Рівненській області ТОВ "Реноме-Євробуд" спільно з партнерами, а також агрокорпорацією "Крупець" відкрили найпотужніший на заході України комбікормовий завод.