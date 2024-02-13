На Рівненщині побудували найпотужніший у регіоні комбікормовий завод

У Рівненській області закінчилось будівництво найпотужнішого на заході України комбікормового заводу з потужністю 30 тонн в годину.

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Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає пресслужба Рівненської ОДА.

"Команда ТОВ "Реноме-Євробуд" спільно з партнерами, а також агрокорпорацією "Крупець" завершили будівництво сучасного та потужного комбікормового заводу. Тут вироблятимуть розсипчасті та гранульовані комбікорми, а також кормові добавки європейської якості для птиці, великої рогатої худоби та свиней", - сказав очільник області.

За його словами, завод укомплектований автоматизованими системами виробництва за європейськими інноваційними технологіями. Крім того, він оснащений сучасним енергоефективним обладнанням. Комбікорми будуть вироблятися для власних потреб агрокорпорації, а також на замовлення підприємств на заході України для годівлі великої рогатої худоби, свиней та птиці.

"Вдячний бізнесу, що вірить в нашу перемогу і не боїться вкладати кошти в розвиток регіону. Адже поява такого підприємства – це не лише про розвиток тваринництва на Рівненщині, а й про додаткові робочі місця, наповнення бюджетів та розвиток території", - зазначив голова Рівненської ОВА.

Також Коваль повідомив, що на виробництві буде створено 10 додаткових робочих місць.