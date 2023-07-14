На Рівненщині будують нову птахофабрику: подробиці проєкту (ФОТО)

Агрокорпорація "Крупець" будує в Дубенському районі Рівненській області птахофабрику, де вирощуватимуть 400 тисяч курок-несучок. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації.

Будівельний майданчик розташований на місці колишньої занедбаної ферми в селі Ситне Крупецької громади. Роботи виконує компанія "Реноме-Євробуд". Зазначається, що темпи будівництва – "високі".

Зведення об'єктів почалося у березні цього року на ділянці понад 6 га, і вже у листопаді планується завершити та сертифікувати фабрику за європейськими стандартами, оскільки її продукція йтиме на експорт в Європу. Наразі на фабриці вже монтуються клітки європейського зразка.

"Агрокорпорація "Крупець" завжди йде вперед, інвестує в нові проєкти. Вони дають дуже важливий меседж для всіх, хто займається бізнесом – не зупинятися. Попри виклики воєнного часу сьогодні наш тиловий регіон надійно тримає "економічний фронт", - прокоментував начальник ОВА Віталій Коваль.

Також він додав, що на птахофабриці буде створено понад 20 високооплачуваних робочих місць, до Крупецької сільської громади вона сплачуватиме біля 3 мільйонів гривень податків.

Зазначимо, що минулого тижня місцева громада оголосила про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля фермерського господарства "Крупецьагроптиця".

Судячи з повідомлення, йдеться про реконструкцію трьох корівників під пташники та ще однієї споруди - під склад яєць, а також будівництво двох нових пташників. Комплекс у Ситному розташований по вулиці Київській, 14.

Перспективна потужність об'єкта одного пташника згідно робочого проєкту становить 79 тисяч місць курей-несучок, відповідно на всі п'ять - 395 тисяч місць. Нові та реконструйовані пташники є ідентичними. Будівництво здійснюється на земельній ділянці площею 6,8782 га.

Для утримання курей-несучок передбачається п’ять пташників та десять металевих бункерів – силосів по 20 кубометрів для зберігання сухого комбікорму. На території птахофабрики передбачаються адміністративна будівля, склад яєць, санпропускник, трансформаторна підстанція, пожежний резервуар (дві одиниці по 100 кубометрів) та майданчик для паркування авто.

Зазначено, що забій птаха на птахофермі не передбачається. При цьому опалення пташників здійснюватися не буде. Взимку обігріватися електрокалорифером буде лише склад яєць та санпропускник.

Пташники мають розміри 24 на 120 м та висоту приміщень від 3,5 до 6,7 м (від чистої підлоги до коника покрівлі – 7,12 м). В будівлі передбачено операторську та місце для обслуговування вигрузного транспортера. Площа кожного об'єкту забудови становить 3034,4 квадратних метри. Тривалість будівництва та реконструкції визначено у п'ять місяців.