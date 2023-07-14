В Ровенской области строят новую птицефабрику: подробности проекта (ФОТО)

Агрокорпорация "Крупец" строит в Дубенском районе Ровенской области птицефабрику, где будут выращивать 400 тысяч кур-несушек. Об этом сообщает областная военная администрация.

Строительная площадка расположена на месте бывшей заброшенной фермы в селе Сытное Крупецкой общины. Работы выполняет компания "Реноме-Евробуд". Отмечается, что темпы строительства – "высокие".

Строительство объектов началось в марте этого года на участке более 6 га, и уже в ноябре планируется завершить и сертифицировать фабрику по европейским стандартам, поскольку ее продукция будет идти на экспорт в Европу. На фабрике уже монтируются клетки европейского образца.

"Агрокорпорация "Крупец" всегда идет вперед, инвестирует в новые проекты. Они дают очень важный месседж для всех, кто занимается бизнесом - не останавливаться. Несмотря на вызовы военного времени, сегодня наш тыловой регион надежно держит "экономический фронт", - прокомментировал начальник ОВА Виталий Коваль.

Также он добавил, что на птицефабрике будет создано более 20 высокооплачиваемых рабочих мест, в Крупецкую сельскую общину она будет платить около 3 миллионов гривен налогов.

Отметим, что на прошлой неделе местная община объявила о начале общественного обсуждения отчета об оценке влияния на окружающую среду фермерского хозяйства "Крупецагроптица".

Судя по сообщению, речь идет о реконструкции трех коровников под птичники и еще одного сооружения – под склад яиц, а также строительство двух новых птичников. Комплекс в Сытном расположен на улице Киевской, 14.

Перспективная мощность объекта одного птичника согласно рабочему проекту составляет 79 тысяч мест кур-несушек, соответственно всех пяти - 395 тысяч мест. Новые и реконструированные птичники являются идентичными. Строительство ведется на земельном участке площадью 6,8782 га.

Для содержания кур-несушек предусматривается пять птичников и десять металлических бункеров – силосов объемом 20 кубометров для хранения сухого комбикорма. На территории птицефабрики предусматриваются административное здание, склад яиц, санитарный пропускник, трансформаторная подстанция, пожарный резервуар (две единицы по 100 кубометров) и парковка авто.

Отмечено, что убой птицы на птицеферме не предполагается. При этом отопление птичников производиться не будет. Зимой отапливаться электрокалорифером будет лишь склад яиц и санпропускник.

Птичники имеют размеры 24 на 120 м и высоту помещений от 3,5 до 6,7 м (от чистого пола до вершины кровли – 7,12 м). В сооружениях предусмотрено операторское и место для обслуживания выгрузочного транспортера. Площадь каждого объекта застройки составляет 3034,4 квадратных метра. Продолжительность строительства и реконструкции определена в пять месяцев.