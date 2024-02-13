В Ровенской области построили самый мощный в регионе комбикормовый завод

В Ровенской области закончилось строительство мощнейшего на западе Украины комбикормового завода с мощностью 30 тонн в час.

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Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает пресс-служба Ровенской ОГА.

"Команда ООО "Реноме-Евробуд" совместно с партнерами, а также агрокорпорацией "Крупец" завершили строительство современного и мощного комбикормового завода. Здесь будут производить рассыпчатые и гранулированные комбикорма, а также кормовые добавки европейского качества для птицы, крупного рогатого скота и свиней", - сказал глава области.

По его словам, завод укомплектован автоматизированными системами производства по европейским инновационным технологиям. Кроме того, он оснащен современным энергоэффективным оборудованием. Комбикорма будут производиться для собственных нужд агрокорпорации, а также по заказу предприятий на западе Украины для кормления крупного рогатого скота, свиней и птицы.

"Благодарен бизнесу, который верит в нашу победу и не боится вкладывать средства в развитие региона. Ведь появление такого предприятия - это не только о развитии животноводства в Ровенской области, но и о дополнительных рабочих местах, наполнении бюджетов и развитии территории", - отметил глава Ровенской ОВА.

Также Коваль сообщил, что на производстве будет создано 10 дополнительных рабочих мест.