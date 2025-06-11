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Во Львовской области производитель свинины построит комбикормовый завод

элеватор
Фото: kmzindustries.ua

Компания KMZ Industries подписала договор на поставку элеваторного оборудования для строительства комбикормового завода с компанией во Львовской области, работающей в животноводстве и занимающейся выращиванием свиней.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу KMZ Industries.

Отмечается, что для обеспечения мощностей по хранению необходимых видов сырья и его последующей переработки на рецептурные комбикорма будут установлены два конусных силоса общей емкостью 1020 тонн для ячменя и пшеницы, один силос вместимостью 143 тонны — для кукурузы, а также два силоса по 41 тонне — для 41 тонны.

Мощность первой линии завода составит 2 т/ч. В перспективе ее планируют увеличить до 10 т/ч, чтобы производить комбикорм не только для собственного свинокомплекса, но и для реализации на внутреннем рынке.

Продукция всех силосов в определенных пропорциях будет подаваться на комбикормовую линию в соответствии с рецептурой для дальнейшего производства кормов для свиней, кур и т.д.

Для транспортировки сельхозпродукции выбраны нория и три цепных конвейера производительностью 50 т/ч, а также пять шнековых конвейеров для подачи сырья непосредственно в комбикормовый цех.

Напомним, "Украинская молочная компания" планирует построить в Киевской области комбикормовый завод и новую ферму на 4000 коров.

А в феврале 2024 года в Ровенской области ООО "Реноме-Евробуд" совместно с партнерами, а также агрокорпорацией "Крупец" открыли самый мощный на западе Украины комбикормовый завод.

Автор:
Светлана Манько