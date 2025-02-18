Німецький концерн збудував завод будматеріалів неподалік Львова

Провідний виробник будівельних матеріалів компанія Kreisel, яка входить до концерну Fixit Gruppe, завершила будівництво заводу з виробництва сухих будівельних сумішей у селі Піски Щирецької громади, що неподалік Львова. Незабаром підприємство, у яке інвестували 14 млн євро, введуть в експлуатацію.

Про це повідомила Львівська ОВА.

Компанія ще влітку 2021 року розпочала будівництво одного з найвисокотехнологічніших заводів на території України в селі Піски на Львівщині.

Зазначається, що наразі на заводі тривають пусконалагоджувальні роботи та оформлення документації для отримання сертифіката про введення в експлуатацію.

Загальний обсяг інвестицій у проєкт склав майже 14 мільйонів євро.

Потужність заводу складає 440 тис. тонн на рік (дві виробничі лінії), і він є найбільш інноваційним серед усіх 52 заводів концерну Fixit Gruppe.

Вже в березні 2025 року завод відкриє свої двері для клієнтів та партнерів.

Крім того, для обслуговування обладнання сертифікували та навчили спеціалістів, що дало змогу забезпечити введення в експлуатацію без залучення іноземних монтажних груп. Запуск виробництва дозволить створити 50 нових робочих місць, що позитивно вплине на ринок праці регіону.

Також Fixit Gruppe активно підтримує професійну освіту та підготовку кадрів. У межах співпраці з навчальними закладами одним із перших партнерів стане Рава-Руський ліцей. Компанія вже співпрацює з університетами для забезпечення студентів практичними навичками на виробництві. Крім того, планується запуск Академії у Львівській області, що спеціалізуватиметься на підготовці фахівців для будівельної галузі. Там планують проведення спеціальних тренінгів і освітніх програм для будівельників та архітекторів.

ДОВІДКА:

Компанія Kreisel заснована в 1976 році в німецькому Вісбадені, а з 2005 року входить у концерн Fixit Gruppe. Холдинг об'єднує бренди FIXIT, GREUTOL, HASIT та RÖFIX, забезпечуючи повний цикл виробництва будівельних матеріалів – від видобутку сировини до виготовлення кінцевої продукції. Концерн має 68 локацій у 19 європейських країнах.

В Україні компанія активно розвиває своє виробництво, застосовуючи інноваційні технології та високі екологічні стандарти.

У 2008 році компанія відкрила своє виробництво у Фастові Київської області, потужністю 130 тис. тонн продукції на рік.

Нагадаємо, що німецька компанія Knauf починає будівництво в Україні нового заводу з виробництва гіпсокартону та сухих будівельних сумішей.