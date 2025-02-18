Немецкий концерн построил завод стройматериалов недалеко от Львова.

Ведущий производитель строительных материалов компания Kreisel, входящая в концерн Fixit Gruppe, завершила строительство завода по производству сухих строительных смесей в селе Пески Щирецкой общины, недалеко от Львова. Вскоре предприятие, в которое инвестировали 14 млн. евро, введут в эксплуатацию.

Об этом сообщила Львовская ОВА.

Компания еще летом 2021 начала строительство одного из самых высокотехнологичных заводов на территории Украины в селе Пески на Львовщине.

Отмечается, что на заводе продолжаются пусконаладочные работы и оформление документации для получения сертификата о вводе в эксплуатацию.

Общий объем инвестиций в проект составил около 14 миллионов евро.

Мощность завода составляет 440 тысяч. тонн в год (две производственные линии), и он является наиболее инновационным среди всех 52 заводов концерна Fixit Gruppe.

Уже в марте 2025 года завод откроет свои двери клиентам и партнерам.

Кроме того, для обслуживания оборудования сертифицировали и научили специалистов, что позволило ввести в эксплуатацию без привлечения иностранных монтажных групп. Запуск производства позволит создать 50 новых рабочих мест, что окажет положительное влияние на рынок труда региона.

Также Fixit Gruppe активно поддерживает профессиональное образование и подготовку кадров. В рамках сотрудничества с учебными заведениями одним из первых партнеров станет Рава-Русский лицей. Компания уже сотрудничает с университетами по обеспечению студентов практическими навыками на производстве. Кроме того, планируется запуск Академии во Львовской области, специализирующийся на подготовке специалистов для строительной отрасли. Там планируется проведение специальных тренингов и образовательных программ для строителей и архитекторов.

СПРАВКА:

Компания Kreisel основана в 1976 году в немецком Висбадене, а с 2005 года входит в концерн Fixit Gruppe. Холдинг объединяет бренды FIXIT, GREUTOL, HASIT и RÖFIX, обеспечивая полный цикл производства строительных материалов – от добычи сырья до изготовления конечной продукции. Концерн имеет 68 локаций в 19 европейских странах.

В Украине компания активно развивает свое производство, используя инновационные технологии и высокие экологические стандарты.

В 2008 году компания открыла свое производство в Фастове Киевской области мощностью 130 тыс. тонн продукции в год.

Напомним, что немецкая компания Knauf начинает строительство в Украине нового завода по производству гипсокартона и сухих строительных смесей.