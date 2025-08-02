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Во Львовской области открыли завод по переработке рыбной продукции – почти 300 новых рабочих мест
Во Львовской области на базе ЧАО "Львовский областной производственный рыбный комбинат" заработало новое предприятие по переработке рыбной продукции. Завод ежедневно производит более 12 тонн готовой продукции и создал около 300 новых рабочих мест.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение председателя Львовской ОВА Максима Козицкого.
По его словам, производство полностью отвечает международным стандартам, а в будущем планируется выход на европейский рынок.
Глава области поблагодарил инвесторов Александра и Виталия Свищева за доверие к государству и инвестиции в регион. Он также выразил благодарность всем, кто был вовлечен в реализацию проекта: работникам предприятия, инженерам, технологам и строителям.
Козицкий отметил, что рынок рыбы на Львовщине сейчас недообеспечен: собственно производство покрывает только 2% потребностей. Хотя в области более 5 тысяч гектаров водного зеркала и десятки предприятий, их потенциал используется не полностью. Именно такие индустриальные проекты как открытый завод призваны изменить ситуацию.
Львовская ОВА заявляет о готовности сотрудничать с инвесторами через Комплексную программу поддержки агросектора, индивидуальное сопровождение, а также помощь с логистическими, регуляторными и земельными вопросами. Областные власти стремятся, чтобы в каждом районе появлялись современные, экологические предприятия, ориентированные на экспорт.
Козицкий также поблагодарил бизнес, который работает легально, поддерживает экономику и армию, а украинским военным – за возможность развивать государство.
Компания KMZ Industries подписала договор на поставку элеваторного оборудования для строительства комбикормового завода с компанией во Львовской области, которая работает в области животноводства и занимается выращиванием свиней.