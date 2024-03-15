В Украине спрос на авто из Китая увеличился на 73%: какие модели выбирают украинцы

В течение февраля 2024 украинцы приобрели около 1,4 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что по сравнению с февралем 2023 года спрос на автомобиль китайского производства увеличился на 73%.

Из этого количества новых автомобилей было приобретено 1005 ед. (+118%), а подержанных – 389 (+13%) ед.

"Автомобили китайского происхождения охватили 18% февральского рынка новых легковушек", - подчеркивают в "Укравтопроме".

Там добавляют, что в сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля "китайцев" составляла 2%.

Кроме того, абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 86%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

1. VOLKSWAGEN ID.4 – 257 ед.;

2. BYD Song Plus – 110 ед;

3. HONDA eNS1 – 96 ед.;

4. NISSAN Ariya – 71 ед.;

5. HONDA M-NV – 49 ед.

Самые популярные модели подержанных легковых автомобилей из Китая:

1. VOLKSWAGEN ID.4 – 120 ед.;

2. NISSAN Ariya – 37 ед.;

3. HONDA eNS1 – 31 ед.;

4. TOYOTA BZ4X – 21 ед.;

5. BYD Song Plus – 18 ед.

Заметим, авто из Китая продолжают покорять украинский авторынок. В течение января украинцы приобрели 1359 легковых автомобилей, ввезенных из Поднебесной. По сравнению с январем 2023 года спрос на автомобиль китайского производства увеличился почти вдвое.

Рынок авто в феврале

Напомним, в течение февраля в Украине было реализовано почти 5,7 тыс. новых легковушек. Лучший результат месяца продемонстрировала марка Toyota – 858 авто.

На первом месте рейтинга самых популярных новых автомобилей Украины остается компактный кроссовер RENAULT Duster.

Также в прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 1,5 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка стала TOYOTA RAV-4.

Кроме того, в феврале украинский автопарк пополнили 3924 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV).

В феврале крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были город Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области.