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В Украине спрос на авто из Китая увеличился на 73%: какие модели выбирают украинцы
В течение февраля 2024 украинцы приобрели около 1,4 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что по сравнению с февралем 2023 года спрос на автомобиль китайского производства увеличился на 73%.
Из этого количества новых автомобилей было приобретено 1005 ед. (+118%), а подержанных – 389 (+13%) ед.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Автомобили китайского происхождения охватили 18% февральского рынка новых легковушек", - подчеркивают в "Укравтопроме".
Там добавляют, что в сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля "китайцев" составляла 2%.
Кроме того, абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 86%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
1. VOLKSWAGEN ID.4 – 257 ед.;
2. BYD Song Plus – 110 ед;
3. HONDA eNS1 – 96 ед.;
4. NISSAN Ariya – 71 ед.;
5. HONDA M-NV – 49 ед.
Самые популярные модели подержанных легковых автомобилей из Китая:
1. VOLKSWAGEN ID.4 – 120 ед.;
2. NISSAN Ariya – 37 ед.;
3. HONDA eNS1 – 31 ед.;
4. TOYOTA BZ4X – 21 ед.;
5. BYD Song Plus – 18 ед.
Заметим, авто из Китая продолжают покорять украинский авторынок. В течение января украинцы приобрели 1359 легковых автомобилей, ввезенных из Поднебесной. По сравнению с январем 2023 года спрос на автомобиль китайского производства увеличился почти вдвое.
Рынок авто в феврале
Напомним, в течение февраля в Украине было реализовано почти 5,7 тыс. новых легковушек. Лучший результат месяца продемонстрировала марка Toyota – 858 авто.
На первом месте рейтинга самых популярных новых автомобилей Украины остается компактный кроссовер RENAULT Duster.
Также в прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 1,5 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка стала TOYOTA RAV-4.
Кроме того, в феврале украинский автопарк пополнили 3924 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV).
В феврале крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были город Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области.