Названы самые популярные авто в частном и корпоративном секторах украинского авторынка

В феврале украинский автопарк пополнили более 5,6 тыс. новых легковых автомобилей. Из этого количества 63% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 37% приобрели юрлица.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что по сравнению с февралем 2023 года продажи новых легковых автомобилей в частном сегменте авторынка выросли на 35%, а в корпоративном – на 87%.

ТОП-5 авто в частном сегменте

Покупая новые легковые авто, частные покупатели предпочитали следующие модели:

1. VOLKSWAGEN iD.4 – 237 ед.;

2. TOYOTA RAV-4 – 230 ед.;

3. RENAULT Duster – 176 ед.;

4. MAZDA CX5 – 127 ед.;

5. KIA Sportage – 125 ед.

ТОП-5 авто в корпоративном сегменте

У юридических лиц наибольшим спросом пользовались:

1. RENAULT Duster – 427 ед.;

2.PEUGEOT 301 – 191 ед.;

3. SKODA Scala – 140 ед.;

4.TOYOTA Hilux – 103 ед.;

5. TOYOTA RAV-4 – 68 ед.

Рынок авто в феврале

Напомним, в течение февраля в Украине было реализовано почти 5,7 тыс. новых легковушек. Лучший результат месяца продемонстрировала марка Toyota – 858 авто.

На первом месте рейтинга самых популярных новых автомобилей Украины остается компактный кроссовер RENAULT Duster.

Также в прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 1,5 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка стала TOYOTA RAV-4.

Кроме того, в феврале украинский автопарк пополнили 3924 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV).

В феврале крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были город Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области.