В Варшаве подписали декларацию о запрете российской агропродукции

В Варшаве прошла третья встреча "Люблинского треугольника", в ходе которой представители аграрных комитетов парламентов Украины, Польши и Литвы подписали Трехстороннюю декларацию.

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Об этом сообщает Украинская зерновая ассоциация.

Документ призывает руководство ЕС и государств-членов принять меры по ограничению российской и белорусской агропродукции на европейском рынке.

Заместитель председателя комитета парламента по аграрной и земельной политике Украины Степан Чернявский сообщил, что декларация призывает руководство ЕС и государств-членов к ряду важных действий.

Среди них - запрет на ввоз и транзит агропродукции российского и белорусского происхождения в ЕС, ограничение доступа российских производителей к передовым технологиям, внедрение интервенционных систем закупки излишков зерна и помощь Украине в восстановлении позиций на мировом рынке.

Чернявский также отметил необходимость расширения "Люблинского треугольника" путем привлечения Латвии и Эстонии. По его мнению, это позволит более эффективно контролировать экспорт и транзит российской агропродукции через страны Балтии и Польшу.

"Нужно как можно быстрее ввести коллективный запрет на экспорт и транзит всех агротоваров из России и Белоруссии через границу Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Украины. От этого выигрывает однозначно Европа, потому что существенно снизится давление на внутренние цены на агропродукцию", - подчеркнул Чернявский.

Эта встреча стала третьей в рамках "Люблинского треугольника", первая из которых состоялась 2 апреля в Варшаве, а вторая – в Украине. Инициатива направлена на укрепление диалога с ЕС и налаживание более тесного сотрудничества с общеевропейскими аграрными структурами.

Напомним, 30 мая на состоявшейся в Брюсселе встрече Совета министров ЕС по вопросам внешних отношений и торговли было принято решение о введении тарифов на импорт зерновой продукции из России и Белоруссии.

На сайте Совета Европейского Союза указано, что постановление повышает пошлины на зерновые, масличные культуры и продукты из них из России и Беларуси до уровня, фактически приостановившего импорт этих продуктов.

Латвия первой в ЕС запретила импорт зерна из РФ

В конце февраля Сейм Латвии в двух чтениях одобрил запрет на ввоз русского и белорусского сельскохозяйственной продукции в страну как минимум до июля 2025 года. Также страна запретила импорт из РФ фруктов, орехов, овощей и кормового сырья для животных.

Таким образом, Латвия стала первой страной Европейского Союза, которая законодательно ввела ограничения на использование сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси.

В январе 2024 г. страны Балтии предложили запретить импорт русского и белорусского зерна в ЕС. При этом, литовское издание Delfi написало, что через Литву транзитом перевозится мало российского зерна, большая его часть идет именно через Латвию, а затем попадает и в Литву.