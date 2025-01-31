Производителям сахара распределили квоты на экспорт в ЕС: кто заработает больше всего

Министерство аграрной политики и продовольствия распределило объем квоты сахара в Европейский Союз на 2025 год.

Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

Отмечается, что объем квоты распределен между экспортерами сахара пропорционально фактическим объемам производства указанной продукции за сентябрь – декабрь 2024 года.

Так, наибольший объем квоты получил "Радеховский сахар" — 34,8 тыс. т.е. Второе место по объему квоты занял "Сукроагропром" ("Астарта-Киев") — 13,5 тыс. т, третье — "Заря Подолья" ("Укрпроминвест-Агро") с разрешенным экспортом в 7,3 тыс. т.е.

Отметим, с 1 января 2025 г. украинские производители получили доступ к рынку ЕС благодаря новым договоренностям о либерализации торговли. Этот шаг открыл для Украины возможность экспортировать большие объемы сахара на европейский рынок без дополнительных пошлин, что раньше сдерживало рост поставок.

В июле ЕС ввел торговые ограничения на сахар из Украины, которые продлятся до 2025 года. В настоящее время отечественные производители сахара ведут переговоры о разделе квоты на беспошлинный экспорт в Евросоюз своей продукции. Рынок ЕС является премиальным для них — цены на нем могут быть до 15% выше мировых. Учитывая ожидаемую годовую квоту в 262,6 тыс. тонн в 2025 году и средние биржевые котировки $603/тонна, говорится в рынке ориентировочно в $158 млн. Детальнее о том, какие украинские компании смогут заработать на экспорте сахара, читайте в материале Delo.ua.

В Украине завершился сезон производства сахара в 2024 году: сколько произвели

Сахарные заводы Украины завершили сезон производства 2024 года, достигнув общего объема в 1,8 млн. тонн сахара.

Украина производит гораздо больше сахара, чем потребляет. Потребности внутреннего рынка – 0,95 млн тонн.

В 2024 году украинские производители установили исторический рекорд по экспорту сахара, направив на внешние рынки 746,3 тыс. тонн продукции на сумму $419 млн.

40% экспорта в 2024 году было направлено в страны Европейского союза. Основными странами-покупателями украинского сахара на мировом рынке стали страны MENA (Ближнего Востока и Северной Африки) и Северная Македония.