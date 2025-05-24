- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
ЕС возвращает квоты на импорт агропродукции из Украины
Европейский Союз решил возобновить квоты на импорт отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины, что создает дополнительные вызовы для украинской экономики, которая уже испытывает последствия войны.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на агентство Bloomberg.
Ограничения, отмененные в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году в знак поддержки украинских фермеров, вновь введены Европейской комиссией. Они вступят в силу 6 июня.
Квоты будут действовать как временная мера. До конца 2025 года разрешенные объемы поставок составят 7/12 от стандартных годовых квот, поскольку ограничения начнут действовать с середины года.
Решение не вызвало прямого сопротивления ни одной из стран-членов, хотя Швеция, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Ирландия и Литва воздержались во время голосования.
Для Украины аграрный экспорт имеет критическое значение. Упрощение доступа к европейскому рынку помогло компенсировать потерю морских маршрутов через Черное море, проблемы с производством, связанные с минированием территорий, а также мобилизацию части рабочей силы.
В то же время масштабное поступление более дешевой украинской продукции вызвало недовольство среди фермеров в Польше, Венгрии и Словакии, которые испытывают ценовое давление. Это спровоцировало политическое напряжение между отдельными государствами-членами ЕС, в том числе ранее активно поддерживавшими Киев.
Отметим, что в феврале стало известно, что молочная продукция из Украины не фигурирует в европейском перечне sensitive goods, то есть "чувствительных" пищевых продуктов и ЕС не планировал возвращать на них квоты.