В Польше потребовали вдвое сократить квоты на импорт украинского цемента

Польские производители цемента призывают Европейскую комиссию установить квоты на импорт украинской продукции, ограничив ее объем до 360 тысяч тонн в год. То есть, вдвое меньше текущего уровня.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Business Insider.

Как отмечается, предложенное ограничение почти вдвое меньше фактического объема поставок в 2024 году — тогда в Польшу было ввезено более 650 тысяч тонн цемента из Украины до конца года — более миллиона тонн.

Ассоциация производителей цемента Польши (SPC) считает, что резкий рост импорта создает угрозу для местных компаний, вынужденных конкурировать с более дешевой украинской продукцией в неравных условиях. Член правления SPC Владимеж Холуй заявил, что речь идет о "недобросовестной конкуренции с Востока", особенно заметной в приграничных регионах — Подкарпатье и Люблине.

Среди причин ценовой разницы – отсутствие в Украине системы обязательных платежей за выбросы CO2, действующей для производителей в Евросоюзе.

В связи с этим SPC требует усовершенствования будущего механизма CBAM (углеродной корректировки импорта), который планируется полноценно внедрить с 2026 года, а также уже сейчас ввести импортные квоты на украинский цемент.

В целом за 2024 год Украина экспортировала в страны ЕС более 1,7 миллиона тонн цемента.

Добавим, что Польша не впервые заявляет претензии по поводу украинского цемента. При полномасштабном вторжении РФ объемы экспорта украинского цемента на польский рынок значительно возросли, однако они пока частично замещают экспорт из Беларуси и составляют до 4% от общего объема польского производства. Но представители польской цементной отрасли рассматривают это серьезную угрозу для местных производителей.