Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,58

+0,08

EUR

46,86

+0,41

Наличный курс:

USD

41,45

41,36

EUR

46,90

46,62

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Мощностей отечественной отрасли достаточно, чтобы обеспечить спрос на будущее восстановление — Павел Качур, "Укрцемент"

Павел Качур на мероприятии "Торговые войны: искусство защиты"
Павел Качур на мероприятии "Торговые войны: искусство защиты"

В мире наблюдается значительное перепроизводство цемента, но Украине при восстановлении важно обеспечить использование украинских материалов и рабочей силы, чтобы средства оставались в экономике страны.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

Об этом рассказал глава Ассоциации производителей цемента Украины "Укрцемент" Павел Качур на мероприятии "Торговые войны: искусство защиты", организованном компанией "Ильяшев и Партнеры", передает корреспондент Delo.ua.

По его словам, сегодня на рынке Украины работают пять крупных цементных компаний, географически покрывающих почти всю территорию страны. Мощности отечественной отрасли достигают 13,6 млн тонн в год, и этого достаточно, чтобы полностью обеспечить внутренний спрос, в частности, во время предстоящего восстановления.

В то же время в мире наблюдается значительное перепроизводство цемента: из установленных 6,9 млрд тонн мощностей — более 3 млрд тонн остаются незадействованными. В такой ситуации страны с избыточными производственными ресурсами пытаются экспортировать излишек, демпингуя цены и нанося ущерб экономикам других государств.

Глава Ассоциации производителей цемента Украины "Укрцемент" Павел Качур отметил, что украинская цементная отрасль, несмотря на полномасштабное вторжение, смогла не только удержаться, но и нарастить потенциал благодаря своевременному внедрению антидемпинговых пошлин против продукции из России, Беларуси и Турции. По его словам, эта защита позволила украинским производителям сохранить рабочие места, активизировать инвестиции в модернизацию и запустить новые производственные комплексы.

"Защита внутреннего рынка становится не только вопросом экономики, но и безопасности. Если украинские производители могут обеспечить качественную продукцию, государство должно создать для них равные условия", — отметил Качур.

Автор:
Наталья Таранова