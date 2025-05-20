Мощностей отечественной отрасли достаточно, чтобы обеспечить спрос на будущее восстановление — Павел Качур, "Укрцемент"

В мире наблюдается значительное перепроизводство цемента, но Украине при восстановлении важно обеспечить использование украинских материалов и рабочей силы, чтобы средства оставались в экономике страны.

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Об этом рассказал глава Ассоциации производителей цемента Украины "Укрцемент" Павел Качур на мероприятии "Торговые войны: искусство защиты", организованном компанией "Ильяшев и Партнеры", передает корреспондент Delo.ua.

По его словам, сегодня на рынке Украины работают пять крупных цементных компаний, географически покрывающих почти всю территорию страны. Мощности отечественной отрасли достигают 13,6 млн тонн в год, и этого достаточно, чтобы полностью обеспечить внутренний спрос, в частности, во время предстоящего восстановления.

В то же время в мире наблюдается значительное перепроизводство цемента: из установленных 6,9 млрд тонн мощностей — более 3 млрд тонн остаются незадействованными. В такой ситуации страны с избыточными производственными ресурсами пытаются экспортировать излишек, демпингуя цены и нанося ущерб экономикам других государств.

Глава Ассоциации производителей цемента Украины "Укрцемент" Павел Качур отметил, что украинская цементная отрасль, несмотря на полномасштабное вторжение, смогла не только удержаться, но и нарастить потенциал благодаря своевременному внедрению антидемпинговых пошлин против продукции из России, Беларуси и Турции. По его словам, эта защита позволила украинским производителям сохранить рабочие места, активизировать инвестиции в модернизацию и запустить новые производственные комплексы.

"Защита внутреннего рынка становится не только вопросом экономики, но и безопасности. Если украинские производители могут обеспечить качественную продукцию, государство должно создать для них равные условия", — отметил Качур.