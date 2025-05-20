Потужностей вітчизняної галузі достатньо, щоб забезпечити попит для майбутньої відбудови – Павло Качур, "Укрцемент"

У світі спостерігається значне перевиробництво цементу, але Україні під час відбудови важливо забезпечити використання українських матеріалів і робочої сили, щоб кошти залишались в економіці країни.

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Про це розповів голова Асоціації виробників цементу України "Укрцемент" Павло Качур на заході "Торгові війни: мистецтво захисту", організованому компанією "Ілляшев та Партнери", передає кореспондент Delo.ua.

За його словами, сьогодні на ринку України працюють п’ять великих цементних компаній, які географічно покривають майже всю територію країни. Потужності вітчизняної галузі сягають 13,6 млн тонн на рік, і цього достатньо, щоб повністю забезпечити внутрішній попит, зокрема під час майбутньої відбудови.

Водночас у світі спостерігається значне перевиробництво цементу: із встановлених 6,9 млрд тонн потужностей — понад 3 млрд тонн залишаються незадіяними. У такій ситуації країни з надлишковими виробничими ресурсами намагаються експортувати надлишок, демпінгуючи ціни та завдаючи шкоди економікам інших держав.

Голова Асоціації виробників цементу України "Укрцемент" Павло Качур наголосив, що українська цементна галузь, попри повномасштабне вторгнення, змогла не лише втриматись, а й наростити потенціал завдяки вчасному запровадженню антидемпінгових мит проти продукції з Росії, Білорусі та Туреччини. За його словами, цей захист дозволив українським виробникам зберегти робочі місця, активізувати інвестиції у модернізацію та запустити нові виробничі комплекси.

"Захист внутрішнього ринку стає не лише питанням економіки, а й безпеки. Якщо українські виробники можуть забезпечити якісну продукцію — держава має створити для них рівні умови", — зазначив Качур.