Майже 900 млн грн на відбудову: уряд профінансує проєкти у Харківській та Запорізькій областях

Уряд виділив понад 890 млн грн на реалізацію проєктів відновлення у Запорізькій та Харківській областях. Кошти підуть на інфраструктурні й соціальні об'єкти, зруйновані внаслідок війни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Фінансування відновлення

Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення 298 млн грн на реалізацію чотирьох проєктів з відновлення інфраструктури у Запорізькій області.

Крім того, погоджено протокольне доручення щодо спрямування ще 598 млн грн на відбудову об'єктів у Харківській області. З цієї суми 240 млн грн буде спрямовано на ремонт Харківської обласної лікарні. Ще 358 млн грн підуть на аварійно-відновлювальні роботи та капітальний ремонт шести багатоповерхових будинків у Харкові.

Фінансування здійснюється з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Загалом у 2025 році з цього фонду вже спрямовано понад 7 млрд грн на відновлювальні заходи по всій країні.

Про програму "єВідновлення"

Програма "єВідновлення" стартувала у 2023 році для компенсації витрат на ремонт і відбудову пошкодженого або зруйнованого житла. Вона надає фінансову підтримку для поточних і капітальних ремонтів, а також пропонує житлові сертифікати, які можна використати для придбання нового житла замість повністю зруйнованого. Крім того, програма дозволяє подавати заявки на компенсацію для будівництва житла на власній земельній ділянці.

Станом на початок 2025 року в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна зареєстровано 247 819 об’єктів, з них 222 424 — житлові будівлі.

В рамках програми "єВідновлення" можна отримати компенсації для проведення ремонтів:

категорії А – до 200 тисяч гривень;

категорії Б – від 200 до 350 тисяч гривень для квартир або від 200 до 500 тисяч гривень – для будинків.

Загалом, для реалізації єВідновлення в держбюджеті на 2025 рік закладено 1 мільярд гривень. З них на ремонти категорії А – 400 мільйонів, категорії Б – 600 мільйонів.

За два роки програмою "єВідновлення" скористалися понад 100 тисяч українських сімей. Загальна сума наданої допомоги перевищила 24,8 мільярда гривень, а середній розмір компенсації за зруйноване житло становить майже 1,5 млн грн. Найбільше звернень надходить із Харківської, Київської, Донецької, Миколаївської та Херсонської областей.