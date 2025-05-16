Почти 900 млн грн на восстановление: правительство профинансирует проекты в Харьковской и Запорожской областях

Правительство выделило более 890 млн грн на реализацию проектов восстановления в Запорожской и Харьковской областях. Средства пойдут на инфраструктурные и социальные объекты, разрушенные в результате войны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Финансирование восстановления

Кабинет министров принял решение о выделении 298 млн грн на реализацию четырех проектов по восстановлению инфраструктуры в Запорожской области.

Кроме того, согласовано протокольное поручение по направлению еще 598 млн грн на восстановление объектов в Харьковской области. Из этой суммы 240 млн грн будут направлены на ремонт Харьковской областной больницы. Еще 358 млн грн пойдут на аварийно-восстановительные работы и капитальный ремонт шести многоэтажных домов в Харькове.

Финансирование осуществляется из Фонда ликвидации последствий вооруженной злости. Всего в 2025 году из этого фонда уже направлено более 7 млрд грн на восстановительные мероприятия по всей стране.

О программе "єВідновлення"

Программа "єВідновлення" стартовала в 2023 году для компенсации затрат на ремонт и восстановление поврежденного или разрушенного жилья. Она оказывает финансовую поддержку текущим и капитальным ремонтам, а также предлагает жилищные сертификаты, которые можно использовать для приобретения нового жилья вместо полностью разрушенного. Кроме того, программа позволяет подавать заявки на компенсацию по строительству жилья на собственном земельном участке.

По состоянию на начало 2025 года в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества зарегистрировано 247 819 объектов, из них 222 424 жилых здания.

В рамках программы "єВідновлення" можно получить компенсации для проведения ремонтов:

категории А – до 200 тысяч гривен;

категории Б – от 200 до 350 тысяч гривен для квартир или от 200 до 500 тысяч гривен – для домов.

В общем, для реализации "єВідновлення" в госбюджете на 2025 год заложено 1 млрд грн. Из них на ремонт категории А – 400 миллионов, категории Б – 600 миллионов.

За два года программой "єВідновлення" воспользовались более 100 тысяч украинских семей. Общая сумма оказанной помощи превысила 24,8 миллиарда гривен, а средний размер компенсации за разрушенное жилье составляет около 1,5 млн грн. Больше всего обращений поступает из Харьковской, Киевской, Донецкой, Николаевской и Херсонской областей.