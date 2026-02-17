Молокозаводы на генераторах: 140 тонн топлива в месяц и сыр в убыток

После массированных атак молочные предприятия перешли на автономное питание: только в январе компания "Молочный Альянс" сожгла 140 тонн дизеля на 8 млн. грн. При этом цены на продукцию не увеличивают. Глава наблюдательного совета ГК "Молочный Альянс" Сергей Вовченко рассказал Delo.ua, почему даже убыточное сырное производство продолжает функционировать и когда начнут восстанавливать разрушенный решистами завод в Баштанке.

Из-за длительных отключений света сейчас многие предприятия работают в экстремальных условиях. Как ваши заводы адаптировались к этой ситуации?

— Для нас это тоже серьезный вызов. Мы пытались перейти на импортную электроэнергию. Она дороже, стоит 15 грн за кВтч, против отечественной по 12 грн. Но когда рашисты перебивают линии, кабели, бьют по подстанциям, даже наличие оплаченного контракта на импорт не спасает — физически нет, откуда получить ток.

После массированных обстрелов в январе и феврале наши предприятия в основном работали на автономных источниках питания. В Киевской области ситуация была самой сложной: наш завод некоторое время не мог получить электроэнергию вообще. В Пирятине и Золотоноше было немного легче, но и там основная нагрузка легла на генераторы. Только за январь мы использовали около 140 тонн топлива – это примерно 8 млн грн. Сумма, конечно, велика, но иного выхода нет.

Насколько это повлекло рост себестоимости молочной продукции?

— На самом деле влияние пока не критическое. электроэнергия в структуре наших расходов занимает небольшую долю - примерно 3%. Основная составляющая себестоимости – это сырье, которое составляет около 67%.

Несмотря на большие затраты на электроэнергию и автономные источники питания, "Молочный Альянс" не повышал стоимость продукции, чтобы сохранить своих клиентов.

То есть на сегодняшний день вы не добавили ни одной гривны к себестоимости продукции?

— Мы точно не планируем повышать стоимость продукции, особенно сыров. Сыры сейчас продаются очень тяжело. Это дорогой продукт, а конкуренция с импортом, прежде всего из Польши, очень сильная — польские сыры дешевле, и потребитель часто выбирает именно их.

Это направление уже является проблемой для бизнеса?

— К сожалению, сейчас сырное производство действительно убыточное. Да, можно было бы просто сосредоточиться на более прибыльной продукции. Но что делать с сырзаводом, где работает более 500 человек? Это уже не только о бизнесе. Урон от производства сыров перекрываем небольшой прибылью от цельномолочной продукции.

Недавно Союз молочных предприятий подал предложение в Кабмин Украины и инициировал ввести кэшбек на весовые сыры, ранее вообще не входившие в перечень продукции с государственной поддержкой. Идею уже предварительно поддержали на правительственном уровне. Сейчас мы ожидаем финального документа и надеемся, что это решение хотя бы частично поможет увеличить продажи украинских сыров.

Уменьшились ли объемы заказов со стороны торговых сетей и ритейла из-за отключения электроэнергии и сокращенного графика работы магазинов?

— Нет, объемы не упали – ни в январе, ни в феврале. Более того, когда мы проводим акции, продажи даже растут. Да, многие торговые сети сократили график работы: утром магазины часто не открываются из-за отсутствия покупателей, а запускают генераторы уже на вторую половину дня. Но вечером люди возвращаются с работы домой и совершают покупки.

Насколько сейчас загружены ваши заводы? Ведь перебои с электроснабжением влияют не только на переработку, но и работу ферм.

— Несмотря на все сложности, ситуация с переработкой сырья остается стабильной. В январе мы ежедневно перерабатывали около 750 тонн молока. Это примерно на 15 тонн больше, чем месяцем ранее. Причина проста: на рынке стало больше сырья.

Следует понимать, что примерно четверть производимой продукции в Украине уходила на экспорт, остальные оставались для внутреннего потребления. Но из-за падения цен в Европе этот показатель значительно снизился. Наша продукция стала неконкурентной и продавать ее за границу стало практически невозможно.

Кроме того, внутренний рынок физически не может поглотить весь потенциальный объем производства: если раньше мы ориентировались на 45 миллионов потребителей, то сегодня их около 30 миллионов.

Экспорт продукции "Молочного альянса" существенно снизился и перспективы на 2026 год остаются неутешительными.

Подскажите, какую часть в вашем производстве занимает экспорт от всех продаж?

— До 2014 года у нас структура была совсем другой: около 60% продукции уходило на экспорт, а только 40% оставалось для внутреннего рынка. По результатам прошлого года экспорт составил всего около 20% от всех продаж.

А каковы прогнозы по экспорту на этот год ?

— Пока не очень оптимистичны. В Европе обвал цен из-за перепроизводства молока, соответственно, европейские производители ищут, куда сбывать свою продукцию и постепенно вытесняют нас с рынков Северной Африки, Ближнего Востока и бывших республик СССР.

В Казахстане нас потеснили рашистские поставщики. Им логистически гораздо ближе: товар доходит быстро и дешево, тогда как нам приходится везти через пять стран и два моря. На каждом килограмме это прибавляет почти доллар к себестоимости, тогда как у них расходы — копейки.

Может ли компания вообще обойтись без экспорта?

— Не может. Выход один – искать новые рынки сбыта. Сейчас мы активно работаем над этим: выставляли образцы продукции на Всемирной продовольственной выставке в Дубае, так называемом Gulfood. Интерес к нашей продукции есть и по качеству, и по ассортименту. Проблема только в цене: чтобы продукция была конкурентной, сырье должно стоить около 12 грн за литр, а сегодня оно стоит 14,5 грн.

Поэтому мы сознательно будем продавать часть продуктов на экспорт – в лучшем случае "в ноль", а иногда даже с небольшим минусом. Но это важно, чтобы оставаться на рынке и чтобы нас не забыли. Когда рыночная конъюнктура изменится, можно будет наращивать продажи и начать зарабатывать.

Какие страны рассматриваете для экспорта?

— Мы сейчас рассматриваем страны Северной Африки – Египет, Марокко и арабские страны на Ближнем Востоке.

Баштанский сырзавод сейчас не работает – он был разрушен. Вы раньше говорили, что рассматриваете возможность возобновления работы. С учетом нынешних энергетических и рисков безопасности, стоит ли это делать сейчас?

— Здесь важно понимать, что решение о восстановлении — это не только вопрос электроэнергии, но гораздо шире. Здесь есть три ключевых фактора. Первый – безопасность. Николаев и область постоянно обстреливают, а Баштанка расположена всего в 40 километрах от города. Возобновлять производство в условиях, когда в любой момент может быть новый прилет, это очень большой риск.

Баштанский сырзавод начнут восстанавливать после завершения горячей фазы войны.

Второй фактор – сырье. Когда завод работал, около 60% молока мы получали из Херсонской области. Сейчас часть области оккупирована, на другой — из-за боевых действий было уничтожено поголовье. В Николаевской области ситуация похожая – сырья просто нет.

И третий фактор – человеческие ресурсы. Из-за боевых действий Баштанка рашисты проходили дважды, сначала они шли в одну сторону, затем Вооруженные силы гнали их в другую… Соответственно, многие уехали, и сегодня есть серьезные проблемы с персоналом.

Поэтому, пока не завершится хотя бы горячая фаза войны, вопроса возобновления работы завода мы не рассматриваем.

Вы раньше говорили, что планируете инвестировать 2,3 миллиона долларов в новые линии фасовки и упаковки. Удалось ли что-то из этого реализовать?

— Да, часть планов уже удалось реализовать. На заводе детского питания мы реализовали два инвестиционных проекта – установили новое современное оборудование для фасовки, и эти линии уже работают.

Сейчас мы на этапе принятия решений и завершения переговоров по следующему шагу. Если все сложится, будем обновлять фасовочные линии и на заводе в Яготине.